Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno y se pregunta: "¿Cuántas redadas más tenemos que aguantar?"
El juez del caso Plus Ultra aplaza la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio por petición de su defensa
MadridLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede del PSOE en Ferraz para requerir información en relación al 'caso Leire' que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Las acciones se llevan en marcha en pleno terremoto político por el caso Plus Ultra y las investigaciones paralelas sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes. Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y estarían realizando registros también en la vivienda de Santos Cerdán y el empresario Pérez Dolset.
Momentos clave
Feijóo: "No queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata"
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles, tras conocerse que la UCO está en la sede del PSOE recabando información, que "no queda más remedio que darle la voz a los españoles de forma inmediata".
A su llegada al Congreso, Feijóo ha insistido en que hará todo lo posible por cambiar este Gobierno y ha llamado a los socios a dejar de apoyar a un Ejecutivo que "apesta".
Vox tilda de "insostenible" la situación del Gobierno por la entrada de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz
El jefe de la delegación de Vox en Bruselas y coordinador nacional jurídico del partido, Jorge Buxadé, ha calificado este miércoles de "insostenible" la situación del Gobierno, después de hacerse público que la Unidad Central Operativa (UCO) haya entrado en la sede nacional del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.
El operativo se ha puesto en marcha para recabar información en el marco del caso de Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, en una presunta trama de financiación ilegal del Partido Socialista.
Carlos Cuerpo expresa respeto a los procesos judiciales ante la presencia de la UCO en Ferraz
El vicepresidente primero del Gobierno, Carlos Cuerpo, ha expresado este miércoles su respeto a los procesos judiciales y a la presunción de inocencia al conocerse que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede central del PSOE en la calle Ferraz y ha defendido la labor del Ejecutivo en el refuerzo de los mecanismos preventivos de conductas ilegales.
Cuerpo ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado en la sesión de control al Gobierno en el Congreso por la portavoz del PP, Ester Muñoz.
Hereu expresa "serenidad y tranquilidad" ante la entrada de la UCO en Ferraz y "confianza" en los responsables del PSOE
El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha expresado hoy "serenidad y tranquilidad" ante la entrada de la Unidada Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede socialista de la calle Ferraz y ha manfiestado su "confianza" en los responsables del partido.
El ministro ha insistido en ello y ha precisado que los procesos judiciales y el sistema democrático tiene la manera de gestionar "cualquier elemento que se tenga que gestionar en estos momentos".
La Guardia Civil registra las viviendas de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como del empresario Pérez Dolset
La Guardia Civil, en el marco de sus actuaciones, estaría también registrando las viviendas de los exdirigentes socialistas Santos Cerdán y Gaspar Zarrías, así como del empresario Pérez Dolset.
Las razón de la actuación de la UCO en la sede del PSOE en Ferraz: una investigación de la Audiencia Nacional
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han accedido este miércoles a primera hora a la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional. Se trata de un requerimiento de información que ha ordenado el juez Santiago Pedraz por una pieza separada que instruye.
En el marco de estas actuaciones, está previsto que la UCO realice otros registros.
Los agentes buscan documentación requerida en el marco de una investigación que afecta a Leire Díez, la presunta 'fontanera' vinculada al PSOE, y también al expresidente de la SEPI Vicente Fernández.
La UCO ya accedió a la sede federal del PSOE en Ferraz en junio de 2025 tras la imputación del que era secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
Gabriel Rufián considera una "anomalía terrible" la acutación de la UCO en Ferraz: "No sabemos qué es cierto o qué es campaña"
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha pronunciado sobre la actuación de la UCO de este miércoles en la sede del PSOE en Ferraz para requerir información, calificando como "anomalía terrible" lo que está aocurriendo.
"Estamos en un momento en que no sabes lo que es cierto o lo que no, lo que es campaña o lo que no lo es", ha dicho.
Rufián ha hablado inicialmente de que tendría que haber "pruebas y una sentencia firme" para que su partido reclamara un adelanto electoral y ha recordado que siempre han puesto como "línea roja" que "se demuestre" una hipotética "financiación ilegal" del PSOE.
EN VÍDEO | La UCO actúa en la sede del PSOE para requerir información de presuntos pagos a Leire Díez
Óscar Puente: "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha pronunciado inmediatamente en las redes sociales al respecto de las informaciones sobre las actuaciones de la UCO en Ferraz, ante lo que ha señalado: "Visten como un registro lo que es un simple requerimiento de información. Por cierto, para requerir información ¿es necesario mandar a la UCO? Es alucinante", ha señalado.
Alberto Núñez Feijóo urge a Sánchez a convocar ya elecciones y le recuerda los mandamientos "no robarás" y "no mentirás"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha emplazado de nuevo este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar ya elecciones generales ante la situación "agónica" y "patética" que está viviendo el país y ha alertado de un "riesgo de contagio". Dicho esto, y dado que hoy Pedro Sánchez visita al Papa en el Vaticano, le ha recordado los mandamientos "no robarás" y "no mentirás".
Así ha reaccionado Feijóo en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la información acerca de que la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO) se ha personado en la sede del PSOE en la calle Ferraz.