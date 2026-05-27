Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a cargar contra el Gobierno y se pregunta: "¿Cuántas redadas más tenemos que aguantar?"

El juez del caso Plus Ultra aplaza la declaración de Zapatero al 17 y 18 de junio por petición de su defensa

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MadridLa Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentran en la sede del PSOE en Ferraz para requerir información en relación al 'caso Leire' que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Las acciones se llevan en marcha en pleno terremoto político por el caso Plus Ultra y las investigaciones paralelas sobre José Luis Rodríguez Zapatero.

Se trata de un requerimiento de documentación relacionada con pagos a la exmilitante del PSOE Leire Díez, según las citadas fuentes. Además de esta actuación, los agentes de la UCO se encuentran también en el despacho en Madrid del exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, y estarían realizando registros también en la vivienda de Santos Cerdán y el empresario Pérez Dolset.