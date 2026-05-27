Lidia González 27 MAY 2026 - 09:00h.

Los exparticipantes de ‘Casados a primera vista’ cuentan toda la verdad sobre su romance y el bonito momento que están viviendo juntos

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Laura Ulldemolins ha querido romper su silencio para hablar de un tema sobre el que se ha estado especulando mucho durante las últimas semanas. Después de presentar a su madre y hablar de su ruptura con Lorenzo, la que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ y Borja anuncian su relación. Los influencers han dado el importante paso de abrirse en canal como nunca para explicar qué es lo que está pasando realmente entre ellos y no se callan nada. ¡Dale al play y no te pierdas lo que tiene que decir, en el capítulo completo, disponible en Mediaset Infinity!

Tras el fin de su relación con Lorenzo y su decisión de quedarse a vivir en Sevilla, las apariciones de los creadores de contenido juntos han sido cada vez más recurrentes. Todo ello, unido a sus publicaciones en redes sociales y el desencuentro que han protagonizado con Luciana, han hecho levantar todas las sospechas de un posible romance entre ellos. Ahora, han querido explicar en qué punto se encuentra su relación sin reparos: “No me imaginaba que fuera a pasar”.

Visiblemente contentos por el dulce momento que están atravesando, los que fueran participantes de ‘Casados a primera vista’ cuentan todos los detalles sobre cómo se fraguó este incipiente romance. Los creadores de contenido explican cómo se dieron cuenta de lo que estaban sintiendo el uno por el otro y aseguran: “Es algo que no se puede evitar”. Los influencers explican cómo su amor ha surgido “poco a poco” y se sinceran por completo.

Toda la verdad sobre el romance de Laura Ulldemolins y Borja

En uno de sus capítulos más sinceros, Laura Ulldemolins se abre en canal para explicar cuál es su situación sentimental actual tras su separación de Lorenzo Romero. Acompañada de Borja, la creadora de contenido cuenta toda la verdad sobre su romance y no pueden evitar proclamar todo lo que están sintiendo a los cuatro vientos. La que fuera participante de ‘Casados a primera vista’ se abre en canal para hablar sin censura sobre lo que está pasando entre ellos. ¡Dale al play y descubre todo lo que han contado, en exclusiva, ya disponible en Mediaset Infintiy!