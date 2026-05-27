Lorena Romera 27 MAY 2026 - 09:00h.

La exconcursante de 'Supervivientes' reflexiona sobre la secuelas que sufre por su TCA ahora que está embarazada

Claudia Martínez responde a los comentarios por su cambio físico debido al embarazo

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Claudia Martínez atraviesa uno de los momentos más dulces, pero también transformadores de su vida. La exconcursante de 'Supervivientes' y participante de 'La isla de las tentaciones', que encara su semana 25 de embarazo, adentrándose en el sexo mes de gestación, se ha sincerado sobre su TCA al estar experimentando ya notables cambios físicos.

La catalana ha recibido una pregunta de una usuaria que ha provocado que reflexione sobre un tema de lo más sensible para ella. Y es que la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' ha reconocido que tener que enfrentarse a la báscula está reavivando antiguos fantasmas del pasado. De ahí que esté reduciendo al máximo ciertos estímulos que ella tiene perfectamente identificados.

"Estas preciosa. ¿Cuántos kilos has cogido en lo que llevas de embarazo?", le preguntaba esta usuaria. Un comentario que le ha servido para visibilizar la realidad de las mujeres gestantes que conviven con las secuelas del Trastorno de la Conducta Alimentaria (TCA). "Muchos kilos, pero no me parece conveniente hablar de cantidades porque no quiero que nadie se compare", ha señalado.

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Y es que la pareja de Mario González ha recordado que "cada cuerpo es un mundo y está igual de bien coger más o menos kilos" durante el embarazo. Una reflexión que le ha servido para recordar el problema de salud al que se enfrentó durante su juventud, por el que ahora sufre estos estragos.

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"La verdad es que solo me pesa mi doctora en las revisiones y si por mí fuera no querría ni saberlo. Ya sabéis que hace más de 10 años sufrí un TCA del cual estoy recuperada, pero lo de la báscula sí que es un trauma. Ella y yo no somos amigas porque me recuerda a cosas feas", ha confesado con total sinceridad.

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Pese a todo, la que fuera concursante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones' es plenamente consciente de dónde están sus prioridades. "En este momento de mi vida creo que en lo que menos tengo que centrarme es en el peso. Tengo a una personita dentro que necesita crecer y sobre todo crecer sana. Eso es lo único que debería importar", ha concluido, priorizando por encima de todo el desarrollo saludable de la pequeña Valentina y demostrando la gran madurez con la que afronta esta nueva andadura de la maternidad.