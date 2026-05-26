Avance | Del encuentro de Christian y Mar en la hoguera, a las reacciones a las cartas que se escribieron

Mar toca fondo tras las hogueras y estalla al ver imágenes en directo de Christian

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Después de las hogueras, tanto de chicas como de chicos, Mar está completamente hundida por las imágenes que ha visto de Christian, hasta el punto de plantearse poner fin a su relación: "No me apetece estar con él. No me apetece estar con una persona así."

Además, todos podrán leer la carta que sus parejas escribieron para ellos antes de comenzar esta aventura, un momento que dejará a la mayoría completamente rotos.

Por si fuera poco, Mar podrá ver durante unos minutos lo que está ocurriendo en directo en Villa Montaña. Las imágenes que presencia la desbordan por completo y hacen que pierda el control, llegando incluso a tirar el televisor desde el que las estaba viendo.

Y la tensión no acaba ahí. Mar y Christian se reencontrarán en la hoguera, pero antes de ver a su novio, Mar se cruzará con Ainhoa, la tentadora favorita de Christian. Juntos, Mar y Christian verán imágenes de todo lo que han vivido y protagonizarán un tenso rencuentro.

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