Patricia Fernández 27 MAY 2026 - 01:33h.

María Lamela transmite el parte médico de Ivonne Reyes tras su caída en la prueba de recompensa

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Los concursantes de 'Supervivientes 2026' se enfrentaban a una prueba de recompensa, en la que Ivonne Reyes sufría un percance en el turno de su equipo, el que formaba con Aratz Lakunza y Alvar Seguí, por el que tenía que ser atendida por el equipo médico.

"Acabamos de recibir el parte médico de Ivonne Reyes, las primeras informaciones que nos aporta este equipo médico tras observarla es que han visto que se ha hecho daño en una pierna y por eso han decidido evacuarla y hacerle todas las pruebas pertinentes. Seguimos muy pendientes del resultado de esas pruebas para saber si puede continuar en esta experiencia, esperemos que sí", explicaba María Lamela tras lo sucedido.

A lo que Ion Aramendi añadía: "Vamos a estar muy pendientes de lo que nos cuente el equipo médico, lo importante es que está en buenísimas manos y se le van a hacer todas las pruebas necesarias para evaluar su estado de salud, cómo está esa pierna y en cuánto tengamos información os lo contamos".

Ya al final de la noche, nuestra presentadora actualizaba la información sobre la superviviente: "Ivonne Reyes está en estos momentos en el hospital junto al equipo médico, está realizándose todas las pruebas pertinentes y el jueves conoceremos el resultado y el dictamen médico, sabremos si podrá continuar en la aventura o tendrá que abandonar 'Supervivientes', tranquilidad porque está en las mejores manos".

Así ha sido la prueba de recompensa por grupos

Esto ocurría en una prueba en la que el azar determinaba los tres equipos en los que iban a dividirse para luchar por comida que tanta falta les hace. Maica Benedicto, Claudia Chacón y Alba Paul eran las primeras en pasar atravesar el circuito de obstáculos sobre el mar para recoger un baúl y llenarlo de los sacos que se iban encontrando para llegar hasta la arena y terminar formando dos torres, las que tenían que aguantar unos segundos sobre un balancín, y todo esto en menos de ocho minutos.

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En medio de este recorrido de agua, Maica como sus compañeras, tenía que agarrarse a una cuerda para pasar de un salto hasta el otro lado de la plataforma. En su primer intento, caía al agua y esto provocaba que viviera unos minutos de dudas y de llanto, pese a que María Lamela le había ofrecido parar o subir por las escaleras, pero ella prefería seguir intentándolo: "Lo siento muchísimo, chicas. Me he bloqueado, ahora me da miedo, pero no quiero parar".

La concursante no se rendía y conseguía atravesar hasta el otro lado. Lo que hacía que las tres pudieran seguir el recorrido y llegar lo más lejos que podían hasta cumplirse los ocho minutos de tiempo. Momento en el que Maica, entre lágrimas, explicaba lo que le había sucedido: "Me he bloqueado, me gusta siempre darlo todo en los juegos porque me encantan por dar lo máximo de mí, no sé qué me ha pasado. Al caerme me he quedado como muy bloqueada, estoy agobiada". "Has seguido como una guerrera y no te has rendido, lo importante es continuar. Los imprevistos son normales en los juegos", le decía María Lamela.

Después llegaba el turno de Aratz Lakunza, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo e Ivonne Reyes, los que comenzaban con una gran rapidez este juego, pero en un momento la superviviente sufría un percance en uno de los saltos al agua de la estructura y tenía que ser atendida por el equipo médico.

El tercer grupo era el de José Manuel Soto, Borja Silva y Darío Linero. Los tres concursantes lo daban todo y era Borja en su salto de una estructura a otra con la cuerda, el que protagonizaba un momento que hacía partirse de risa a Almudena desde el plató. Y tras esto, ellos intentaban hacer la prueba lo más rápido posible y conseguían terminarla antes de cumplirse los ocho minutos.

Mientras Ivonne era supervisada por los médicos, sus otros dos compañeros continuaban el juego desde el minuto por el que se habían quedado. Siendo Aratz y Alvar los que conseguían hacer la prueba en el menor tiempo posible.

Alvar y Aratz le dedican su victoria en ‘La lanzadera’ a Ivonne Reyes

Pero Alvar y Aratz no tenían ya asegurada esta recompensa. 'La lanzadera' iba a determinar si se iban a poder comer la comida y qué era lo que conseguían. En una estructura sobre el mar tenían que tirarse para intentar llegar al color de lo que preferían comerse: un chuletón, patatas fritas o ensalada entre otras. Y cuando ya sabían lo que iban a poder disfrutar, ambos aprovechaban para dedicar su victoria a su compañera ante el percance sufrido durante la prueba.