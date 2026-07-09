Triunfa en la cocina con la receta de Espárragos de Navarra con vinagreta mimosa

telecinco.es 09 JUL 2026 - 09:30h.

Con solo unos minutos y un bote de Espárragos de Navarra podrás preparar un plato delicioso

Disfruta de esta receta refrescante para combatir el calor

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El Espárrago de Navarra es un alimento que, por sí solo, ya es un manjar para el paladar. Solo con unos pocos ingredientes puede convertirse en un plato estrella y una delicia apta para todos los gustos. Con un bote de Espárragos de Navarra y una buena vinagreta, dejarás a tus comensales impresionados.

Ingredientes

1 bote de Espárragos de Navarra

1 cucharada sopera de mostaza de Dijon

1 cucharada sopera de vinagre suave

3 cucharadas soperas de aceite de oliva virgen extra

sal

Pimienta

2 huevos

Perejil

Modo de elaboración

Cuece dos huevos y déjalos hervir durante 9 minutos. Cuando se enfríen, ralla por separado las claras de las yemas, y reserva.

Pica muy fino el perejil y reserva.

Para hacer la vinagreta, pon en un recipiente el vinagre, la sal y la pimienta, y remueve hasta que la sal esté disuelta. Añade la mostaza de Dijon, el aceite y un poco de la yema de huevo rallada. Bate toda la mezcla para que te quede una salsa homogénea y fina.

En un plato, coloca los Espárragos de Navarra bien juntos. Añade la vinagreta y distribuye por encima las claras y las yemas ralladas. Para darle el toque final, espolvorea el perejil picado.

Una receta fácil y rápida de preparar con la que podrás disfrutar de un auténtico manjar.