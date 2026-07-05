Elevan a 2.954 la cifra de muertos, 35 españoles, y a 16.592 los heridos en los terremotos de Venezuela

También han informado que son 11 los españoles rescatados bajo los escombros

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El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha aumentado a 35 la cifra oficial de españoles muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada, mantiene los 140 desaparecidos y 11 permanecen localizadas bajo los escombros.

Desde la cartera dirigida por José Manuel Albares también han informado este viernes de que son 11 los españoles localizados bajo los escombros, la misma cifra que ofreció el Ministerio en la última actualización.

También ha recalcado que "estás abiertas" todas "las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas", y ha reiterado a los españoles ubicados en Venezuela que "las utilicen". Según datos ofrecidos el Gobierno, la Sala de Crisis del Ministerio ha atendido hasta ahora 1022 llamadas y el Consulado, 1497.

Aumentan a casi 3.000 los muertos por los terremotos en Venezuela

El presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez, ha informado de que son concretamente 2.954 los muertos y 16.592 los heridos como resultado los seísmos de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher ocurridos el 28 de junio, que han dejado además importantes daños sobre más de 800 edificios, 190 de ellos hundidos.

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Las víctimas incluyen, además, 16.309 personas que han perdido su vivienda, según las autoridades, que han informado asimismo de que han atendido a 83.793 familias, rescatado a 6.462 personas, y repartido más de 9.480 toneladas de alimentos y 78.400 bolsas de comida.

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En este momento, hay desplegados más de 3.300 rescatistas internacionales para hacer frente a los estragos de los terremotos, que les han seguido cerca de 900 réplicas, de acuerdo a las informaciones del Gobierno.

"Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3.000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!", ha destacado Rodríguez.

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El Gobierno ha detallado en su última actualización que unas 16.309 personas se quedaron sin vivienda y que 86.794 familias han sido atendidas, por lo que se han habilitado 80 campamentos transitorios. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la creación de una alianza internacional para reconstruir el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, gravemente dañado por los terremotos del 24 de junio.