Lorena Romera 08 JUL 2026 - 09:00h.

El tentador de 'LIDLT' ha roto su silencio sobre la boda de Marieta, su ex

La ex de Suso Álvarez se defiende tras las críticas por su comentario sobre la boda con Marieta

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El tsunami de reacciones tras la boda de Suso Álvarez y Marieta no cesa. Primero era Mandy, ex del colaborador, quien tenía que defenderse de las críticas por su comentario sobre el enlace, ahora ha sido el turno de Álex Girona. El que fuera pareja de la ilicitana, con quien rompió su relación tras su paso por 'La isla de las tentaciones', ha roto su silencio sobre el 'sí, quiero' de su ex.

Aprovechando una ronda de preguntas y respuestas en su perfil de Instagram, sus seguidores no han tardado en lanzarle la pregunta del millón. "¿Te alegras de que Marieta se haya casado y que ahora mismo esté feliz?". Con total naturalidad y consciente del revuelo, el tentador de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha querido zanjar los rumores de raíz tras la avalancha de mensajes que ha estado recibiendo.

"Voy a contestar a esta porque me está hablando mucha gente de la boda, mencionándome en cosas de la boda", ha reconocido el alicantino. Pero, al contrario de lo que muchos esperaban, el ex de Marieta ha reaccionado de forma positiva: "Yo en su día ya lo dije, a mí Suso es un tío que me cae increíble. He coincidido con él muchas veces y, de verdad, me llevo superbién con él".

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Además, parece que el creador de contenido también guarda buen recuerdo de su exnovia: "Con Marieta yo no tengo ningún problema. Lo que pasó en su día ya eso está más que olvidado y, de verdad, que me alegro un montón por ellos".

Respecto a las comparaciones que hacen entre ellos y la evolución de sus vidas, Álex Girona ha respondido de forma madura: "No tengo ningún problema, ni me molesta, ni es 'mírala ella qué feliz y tú...'. Cada uno hemos elegido vidas diferentes".

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Para cerrar su discurso, el tentador ha destacado que esta boda con Suso Álvarez es para Marieta un sueño hecho realidad: "Su ilusión era casarse, la ha cumplido. Yo tengo otras ilusiones... me encantaría casarme algún día, pero bueno", ha concluido entre risas, dejando claro que no tiene ningún problema y que ha visto con muy buenos ojos la boda, alegrándose por la nueva etapa de su expareja.