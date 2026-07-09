Recorre junto a Pepi Valladares el estado actual de la finca donde ha vivido Isabel Pantoja

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Ha llegado el momento de que 'El precio de...' entre en Cantora y lo hacen de la mano de Pepi Valladares, exasistente personal de Isabel Pantoja. Empezó a trabajar con la cantante en 1999 y salió de la finca en el 2009, convirtiéndose durante ese tiempo en la mano derecha de la tonadillera.

Pepi Valladares recorre Cantora

Nada más entrar, la exasistente personal de Isabel Pantoja muestra su asombro por el deterioro de la finca: "Parece que estamos en una casa okupa". Al cruzar las puertas del salón, Pepi Valladares asegura que "siempre estaban cerradas" por un motivo: Allí se encontraban expuestos los trofeos de Paquirri. "Aquí no se hacía vida", asegura.

Por otra parte, se percatan de la cantidad de llaves con las que contaba Cantora: hasta 64. De hecho, al pasar por el lado de la cámara frigorífica, la ex asistente confirma que "sí tenía candado": "Aquí en verano había muchos chavales".

Paseando por los pasillos, Pepi Valladares confiesa su incredulidad de nuevo: "No puedo imaginar que Isabel haya estado viviendo en estas condiciones. Me cuesta creer. Ninguna casa de Isabel, yo eso no lo he visto. Esto es un abandono de años".

Santi Acosta y ella llegan al habitáculo donde "se hacía vida" y, al ver unas cuantas bolsas de marcas de firma tiradas por el suelo, señala: "A Agustín le encanta ir a Las Rozas". También visitan la estancia donde vivió y murió Doña Ana.

Y es que la ex asistente siente "muchísima pena dónde ha llegado una persona artísticamente como es" y afirma: "La ambición que ha tenido siempre por el dinero que le haya llevado a perder esto que ella decía que moría en Cantora. Pienso que era lo único que no se iba a deshacer en su vida".

Otra de las zonas que visitan juntos es la habitación donde le confiesa a la tonadillera que se quiere ir. Y es que esta era la única salita para que "nadie escuche" era esta habitación donde se encuentran: "Todo lo que tenga que ver con cosas personales ha sido aquí, este es el sitio".