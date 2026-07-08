La Guardia Civil investiga como principal sospechoso a la antigua pareja de la madre: tenía antecedentes de violencia de género

Los gritos del novio de la mujer hallada muerta junto a su madre en Mijas: "¡Ayuda! Mi suegra y mi novia están en el suelo"

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Todos los vecinos de Mijas, Málaga, siguen consternados por la muerte de una madre y su hija, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados con heridas de arma blanca tirados en la vivienda en la que residían incendiada en la localidad. La Guardia Civil está investigando lo sucedido y "ya tienen un sospechoso", tal y como confirma en directo el reportero Pepe Palacios.

"La Guardia Civil cree que provocó ese incendio para eliminar pruebas sobre la autoría de la muerte de las dos mujeres, pero la verdad es que la policía encontró que esos cuerpos tenían heridas de arma blanca y la investigación se centra en una antigua pareja de la madre, un hombre que tiene antecedentes por violencia de género de antiguas parejas".

María, de 61 años, y su hija Patricia, de 31, fueron halladas con heridas de arma blanca en la vivienda, que podría haberse incendiado para borrar posibles huellas. Los vecinos han relatado a ‘SUR’ que fue la pareja de la joven de 31 años la que dio la voz de alarma.

El novio de la joven encontró los cuerpos

“¡Ayuda! Mi suegra y mi novia están en el suelo”, gritó el joven. Todo ocurrió en una vivienda de la calle Tulipán, sobre las dos de la madrugada, cuando algunos residentes escucharon los sollozos y gritos de auxilio de un hombre. Habría sido la pareja de Patricia, quien, a pesar del estado de nerviosismo, avisó de que las dos mujeres se encontraban en el suelo de la vivienda, de la que salía humo.

Aunque la investigación está en una fase muy incipiente los agentes tratan de determinar si el incendio, ocurrido en una vivienda unifamiliar de dos plantas, trata de ocultar un doble asesinato así como destruir posibles pruebas. Ninguna de las dos mujeres fallecidas figura en el sistema VioGén por violencia de género y los agentes intentan determinar si en el doble crimen podría haber participado alguna persona cercana al entorno de las víctimas.