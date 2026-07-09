Esta es la recreación de Dulce Delapiedra del durísimo episodio de Isa Pantoja en su regreso a Cantora

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Otra de las personas que ha regresado a Cantora es Dulce Delapiedra, exempleada de Isabel Pantoja durante tres décadas. Llegó a la finca con tan solo 19 años y estuvo allí hasta el 2014. Ahora, la que fue cuidadora de Isa Pantoja recrea en el lugar de los hechos "dos de los capítulos de la historia más triste de Cantora cuando Isa sufrió esa grave humillación por parte de su propia familia".

Así sucedieron los episodios más duros para Isa Pantoja en Cantora

Ya en el patio, Dulce asegura que no le importa en el estado en el se encuentre por un motivo: "Solo revivo aquí la escena de mi niña". Señalando el lugar donde se situaba la manguera y el sitio en el que se encontraba Isa Pantoja, confiesa: "Parece que lo estoy viendo sin haberlo visto. Si no me hubieran quitado del medio, yo lo hubiera evitado. Yo me hubiera enfrentado a Kiko".

Instantáneamente, se adentran al interior de la casa donde se originó el conflicto. Allí relata todos los detalles de este durísimo episodio: "No podía huir mi niña, la arrincona ahí, parece que la estoy viendo". "Estaban todos aquí de espectadores", recuerda Dulce al rememorar el momento en el que fueron a por las tijeras.

"Ya dejó de forcejear y dejó que le cortara el pelo chillando, ya no sé ni lo que me dijo", afirma situada en el lugar donde ocurrió todo. "¡No hacían nada, eran estatuas! Muy triste que una madre haga eso con su hija".

También visitan el habitáculo donde se encontraba Dulce, razón por la cual no se dio cuenta "de lo de la manguera". "Se vino aquí conmigo y me preguntó si le podía devolver a Perú", recuerda añadiendo: "No se puede ser más cruel, de verdad".

En plató comentan las imágenes, asegurando que "no tiene perdón de Dios" y Dulce confiesa cómo fueron los días posteriores a ese episodio: "Me partió el móvil".