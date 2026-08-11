Pizza casera en menos de 3 minutos: el horno exterior que lleva la pizzería a tu terraza

Alcanza hasta 370 ºC y permite cocinar pizza, hornear, freír con aire y fermentar.
Preparar una buena pizza en casa suele implicar esperar a que el horno alcance una temperatura elevada y resignarse a resultados que no siempre están a la altura. Pero el Ninja Artisan llega para cambiarlo todo.
Este horno exterior para pizza permite cambiar esa rutina y cocinar pizzas artesanales en 3 minutos o menos, con temperaturas de hasta 370 ºC. Además, nuestro código descuento hace que sea un buen momento para llevar a la terraza o jardín este aparato que sirve para mucho más que para cocinar pizza. Aplica el cupón MEDIASET en el momento de la compra, y obtén una rebaja del 10% en su precio.
Características esenciales del horno exterior Ninja
- Pizza en 3 minutos o menos
- Temperatura de hasta 370 ºC
- 4 funciones de cocinado
- Pizza, hornear, air fryer y fermentar
- Funcionamiento eléctrico
- Incluye pala para pizza y pan
Los detalles de este horno exterior
El horno exterior para pizza Ninja Artisan está pensado para disfrutar de una experiencia más cercana a la de una pizzería sin salir de casa. Su funcionamiento eléctrico permite controlar la cocción y alcanzar temperaturas de hasta 370ºC, mientras que su función específica para pizza permite preparar pizzas artesanales en 3 minutos o menos. Asimismo, incluye una pala que facilita introducir y retirar pizzas y panes del horno.
Uno de sus grandes puntos fuertes, y lo que más nos gusta, es que no obliga a limitarse a las pizzas. Sus cuatro funciones permiten utilizarlo también para hornear, preparar recetas con air fryer y fermentar masas. De esta manera, puede convertirse en un equipo habitual para cocinar al aire libre y aprovechar diferentes preparaciones durante todo el año.
¿Para quién es?
- Para amantes de la pizza casera que buscan resultados más rápidos
- Para quienes disfrutan cocinando al aire libre en terraza o jardín
- Para quienes quieren un horno versátil, más allá de la preparación de pizzas
- Para familias y grupos de amigos que disfrutan preparando comida juntos
- Para quienes buscan alternativas al horno convencional durante los meses de calor
Preguntas frecuentes sobre el horno Ninja Artisan
¿Cuánto tarda en preparar una pizza?
El fabricante indica que puede cocinar pizzas artesanales en 3 minutos o menos.
¿Qué temperatura máxima alcanza?
Puede alcanzar hasta 370 ºC, una temperatura especialmente adecuada para cocinar pizzas.
¿Cuántas funciones tiene?
Cuenta con cuatro funciones: pizza, hornear, air fryer y fermentar.
¿Funciona con gas o electricidad?
Es un horno eléctrico, por lo que no necesita carbón ni gas para funcionar.
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