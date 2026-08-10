Una noticia falsa acerca de un crimen familiar ocurrido en una piscina en Italia se hace viral

Ana Carrillo 10 AGO 2026 - 13:12h.

La noticia que apuntaba a un triple homicidio en un día de piscina de una familia italiana es falsa

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Este fin de semana ha corrido por las redes sociales una noticia falsa que muchas personas no sabían que lo era porque fue publicada en varios medios de comunicación españoles. Se señalaba que había ocurrido un terrible crimen en una jornada de piscina en Manarola, una localidad situada en Italia: supuestamente un niño de 8 años habría ahogado a su primo de 6 jugando en el agua y el padre del menor ahogado habría asesinado al otro menor; tras lo cual, el padre del otro niño habría matado a su cuñado.

Un supuesto crimen que se ha hecho viral en las redes por lo escabroso del asunto, pero la realidad es que esa tragedia no ha ocurrido, tal y como ha demostrado 'Vamos a ver' después de sospechar de la veracidad de esta información al notificar que en Italia no se había publicado nada acerca del tema. Una periodista del equipo se ha puesto en contacto con la policía italiana, que ha confirmado que no se ha producido un triple homicidio familiar en sus fronteras en los últimos días.

Verónica Dulanto, presentadora de 'Vamos a ver', ha declarado que le parece un reto para el periodismo los bulos que se pueden difundir en las redes sociales y que se pueden generar con inteligencia artificial. Adriana Dorronsoro se ha mostrado de acuerdo con ella y se preguntado por el origen de esta noticia falsa en concreto: "El problema es qué mente detrás de esto genera esa noticia tan tremenda y tan brutal, no puedo entender que una cabeza se decida a generar eso". Marisa Martín-Blázquez ha añadido que cree necesario que exista legislación para frenar los bulos que se pueden generar con inteligencia artificial.