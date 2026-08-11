Lara Tronti da a luz a su segunda hija en común con Hugo Pérez

Natalia Sette Lorena Romera 11 AGO 2026 - 09:03h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' han dado la bienvenida a su segunda hija en común

El último posado de Lara Tronti, acompañada de Hugo Pérez y su hijo, antes la llegada de Carlota

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El día más esperado por fin ha llegado. Tras una cuenta atrás llena de emoción y preparativos , Lara Tronti y Hugo Pérez ya tienen en brazos a su segunda hija en común. La pareja, exparticipantes de 'La isla de las tentaciones', ha vivido uno de los momentos más mágicos de sus vidas al dar la bienvenida a la pequeña Carlota, ampliando así la preciosa familia que han construido juntos y convirtiendo al pequeño Nico en hermano mayor.

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Fue el pasado mes de febrero cuando los gallegos sorprendieron a su comunidad de seguidores anunciando con enorme ilusión que estaban esperando su segundo bebé . Apenas unas semanas después, en el mes de marzo, la pareja organizó una emotiva fiesta de revelación de sexo en la que descubrieron entre abrazos y lágrimas de felicidad que el nuevo miembro de la familia sería una niña y que llevaría el nombre de Carlota.

Tal y como le han contado a su comunidad, estaban esperando a que el primogénito pudiese conocer a su hermanita para hacer pública la noticia del nacimiento, que ocurrió el pasado 8 de agosto. "Nuestro pequeño secreto. Estábamos esperando a que Nico conociera a su hermanita antes de contároslo. Estamos en una nube. Muy felices", ha reconocido la creadora de contenido, que ha compartido estas primeras imágenes familiares, desde la habitación de hospital.

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A lo largo de estos nueve meses, la influencer ha hecho partícipes a sus miles de seguidores de cada paso de esta dulce gestación. Desde las primeras ecografías en las que ya buscaban los primeros parecidos hasta los detalles del espectacular baby shower , pasando por el minucioso proceso de preparar la maleta del hospital o la puesta a punto de la habitación de la recién nacida.

Ahora, con la llegada al mundo de Carlota, los expaticipantes de 'La isla de las tentaciones' comienzan una inolvidable etapa siendo cuatro en casa. Tanto Lara como Hugo se encuentran completamente volcados en disfrutar de los primeros instantes de vida de su pequeña, saboreando este esperado nacimiento rodeados del incondicional cariño de su entorno y de su comunidad en redes sociales.

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Diez años de amor y dos hijos en común

La llegada de la pequeña Carlota pone el broche de oro a una historia de amor que comenzó hace ya diez años. Los gallegos se dieron a conocer en 2021, durante la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' -aunque él ya había participado previamente en 'Gran Hermano' junto su cabra Rubia, que hace unos meses fallecía-.

A pesar de lo complicado de la experiencia, Hugo y Lara conseguían salir más unidos y reforzados que nunca del reality, demostrando una solidez que no se había visto hasta el momento y que les convertía rápidamente en una de las parejas más queridas del formato.

Tras su paso por República Dominicana, la pareja consolidó su relación estableciendo su residencia en Bueu (Pontevedra). Rodeados de la naturaleza de las Rías Baixas y acompañados siempre por sus inseparables perros, construyeron su día a día alejados del ruido y centrados en sus proyectos en redes sociales.

El paso definitivo llegó con el nacimiento de su primer hijo, que transformó sus vidas por completo. Ahora, una década después de cruzar sus caminos, Lara Tronti y Hugo Pérez inician esta nueva etapa convertidos en una sólida familia de cuatro. Con Nico ejerciendo ya de hermano mayor de Carlota, la pareja afronta el comienzo de este capítulo con mucha ilusión.