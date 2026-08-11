Un familiar que estaba al cargo de la niña contó que la muerte de la menor se había producido durante la noche por causas desconocidas

Las diligencias y la investigación en torno al caso han sido declaradas secretas, mientras los progenitores pasarán a disposición judicial

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ZamoraLos padres de una bebé de tres meses que ha fallecido en Toro, Zamora, han sido detenidos al no poder certificarse que la pequeña sufrió una muerte natural. Las diligencias y la investigación en torno al caso han sido declaradas secretas, mientras los progenitores pasarán a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo en un domicilio de la localidad zamorana y fue un familiar que se encontraba al cargo de la niña el que dio aviso a los servicios sanitarios, que se desplazaron entonces hasta la vivienda, según ha informado la Subdelegación del Gobierno. Allí, dicho familiar les contó que la muerte de la menor se había producido durante la noche por causas desconocidas.

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Los progenitores de la bebé de tres meses, detenidos en Toro, Zamora

Al no poder certificar la muerte natural de la bebé, se derivó a la vivienda al juez de guardia y un forense, así como a efectivos de la Unidad orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Mientras el aviso sobre los hechos se produjo a las 12:45 horas del domingo, a las 15:18 se produjo el levantamiento del cadáver de la pequeña. En el lugar, los agentes allí desplazados pudieron realizar la inspección ocular, tras la cual la jueza ordenó la detención de los padres de la niña hasta la realización de la autopsia de la bebé para el esclarecimiento de las causas de su muerte.

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En ese sentido, ayer, lunes 10 de agosto, se realizó dicha autopsia, si bien no han trascendido más detalles al estar declaradas secretas las actuaciones. Mientras tanto, la autoridad judicial recibe hoy a los progenitores.