telecinco.es 12 AGO 2026 - 09:05h.

Los jóvenes que crecen en acogimiento deben abandonar el sistema de protección al cumplir la mayoría de edad y enfrentarse a una emancipación prematura y difícil

Aldeas Infantiles SOS pide que se amplíe el apoyo a estos jóvenes hasta los 25 años, y que puedan contar con más oportunidades de empleo y educación

Compartir







Los 18 años marcan la mayoría de edad legal en España, pero alcanzar esta cifra no convierte a nadie en adulto de la noche a la mañana. La situación es especialmente compleja para quienes crecen bajo medidas de acogimiento, ya que al cumplir la mayoría de edad se ven obligados a abandonar el sistema de protección. Esto los aboca a una emancipación prematura y con escasos recursos, situándolos en una clara desventaja a la hora de iniciar su vida adulta. Por ello, y con motivo del Día Internacional de la Juventud (que se celebra el 12 de agosto), Aldeas Infantiles SOS propone retrasar la edad de salida del sistema de protección a los 25 años.

Desde la organización aseguran que la protección del menor debe ir más allá de los 18 para que su desarrollo en la vida adulta sea más favorable. “No basta con alimentar, educar y proteger al niño o niña durante su acogimiento, es necesario garantizar un desarrollo integral que facilite su plena inclusión en la sociedad”, defienden.

En España, la edad media de emancipación está en los 30,2 años. Frente a este dato, que estos jóvenes a independizarse a los 18 representa una brecha abismal con respecto a sus iguales, lo que se traduce en mayores dificultades para continuar sus estudios o acceder a una vivienda digna. Para cambiar esta desigualdad, Aldeas Infantiles SOS propone una serie de medidas de alcance estatal y autonómico, respaldadas por su labor actual en la preparación de adolescentes para la vida adulta.

A través de sus Programas de Jóvenes, Aldeas Infantiles SOS apoya jóvenes que han crecido en el sistema de protección para que puedan completar su proceso de tránsito a la vida adulta con todos los apoyos necesarios. A los 14 años empieza a preparar a los jóvenes para potenciar su autonomía y les ofrece orientación vocacional para que descubran sus intereses y puedan potenciar sus habilidades. Esta preparación se intensifica cuando cumplen los 17. Aldeas Infantiles SOS da respuesta a sus mayores preocupaciones: dónde van a vivir, si podrán seguir estudiando, con qué ingresos podrán contar, etc. El apoyo y el asesoramiento a estos jóvenes va más allá de los 18. A través del Proyecto de Autonomía les siguen dando asesoramiento y apoyo, ya sea de carácter residencial, educativo o económico.

Medidas para mejorar la salida del sistema de protección de los jóvenes en acogimiento

Para reducir esta desigualdad y garantizar que estos jóvenes puedan tener las mismas oportunidades que los demás, Aldeas Infantiles SOS propone una serie de medidas respaldadas por sus más de 50 años de experiencia acompañando a los jóvenes que crecen en el sistema de protección antes y después de la mayoría de edad:

Reconocer como colectivo vulnerable a las personas jóvenes que crecen sin cuidado parental. Crear programas de apoyo específicos e integrales que reduzcan los factores de riesgo de exclusión social. Desarrollar iniciativas para fortalecer las redes sociales y comunitarias de los jóvenes que salen del sistema de protección Garantizar una figura de referencia capacitada y de confianza que los acompañe de forma continua en su proceso de autonomía y emancipación. Sensibilizar a la sociedad para combatir el estigma asociado a haber crecido en el sistema de protección. Facilitar el acceso a la vivienda mediante recursos específicos, avales públicos o alquileres asequibles. Retrasar la edad de salida del sistema de protección y extender el acompañamiento, al menos, hasta los 25 años, planificándolo con antelación. Impulsar programas de inserción laboral y apoyos económicos que garanticen la continuidad en estudios universitarios o superiores. Garantizar apoyo psicológico continuado para promover el bienestar emocional de los jóvenes. Potenciar canales de participación real para que los jóvenes intervengan en las decisiones que les afectan.

Desde de sus Programas de Jóvenes, Aldeas Infantiles SOS acompañó en el último año a un total de 1.141 jóvenes, a través de 8 Proyectos de Autonomía, 8 Proyectos de Emancipación, 8 Servicios de Empleo y 2 Talleres Profesionales.