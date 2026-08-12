Candela Hornero Madrid, 12 AGO 2026 - 08:00h.

No basta con proteger tus ojos para disfrutar del eclipse total de Sol. Si piensas sacar el móvil para fotografiarlo, también debes tomar precauciones

Todo sobre el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en España

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Hoy, 12 de agosto, España vivirá un acontecimiento astronómico histórico. El eclipse total de Sol, que no atravesaba la península desde hace 114 años, recorrerá una franja que va desde Galicia hasta Baleares y reunirá a miles de personas con la vista puesta en el cielo.

Para contemplarlo con seguridad será imprescindible utilizar gafas homologadas (EN ISO 12312-2:2015). Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar lesiones graves e irreversibles en la retina, independientemente de que el eclipse se observe de forma parcial o total.

Pero no solo hay que proteger los ojos. También conviene extremar las precauciones con el teléfono móvil si queremos inmortalizar el momento. Apuntar la cámara directamente al Sol sin un filtro adecuado puede dañar el sensor, un riesgo que también afecta a las cámaras profesionales.

Aunque la recomendación de los expertos es disfrutar del breve instante de la totalidad —que apenas durará entre unos segundos y pocos minutos, según el lugar desde el que se observe—, quienes quieran llevarse un recuerdo fotográfico deberán hacerlo de forma segura.

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No apuntes con la cámara del móvil al Sol sin protección

"En primer lugar, no se puede hacer fotos desde el teléfono sin protección", advierte el profesor e investigador en Fotografía e Imagen de la Universitat Politècnica de València (UPV), Pedro Vicente-Mullor, en declaraciones a Europa Press.

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El experto explica que, aunque las cámaras de los móviles son cada vez más avanzadas, sus sensores también son más sensibles a la intensa radiación solar. Por ello, fotografiar el eclipse sin un filtro puede acabar dañando permanentemente la cámara.

La solución más sencilla consiste en colocar delante del objetivo las mismas gafas homologadas que utilizaremos para observar el eclipse, procurando que la lente quede completamente cubierta. Al igual que ocurre con el ojo humano, el sensor de la cámara necesita protección frente a la luz solar directa. En el caso de las cámaras fotográficas, el investigador recomienda utilizar filtros solares específicos capaces de bloquear el 99 % de la luz.

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Filtros específicos para móviles y cámaras

Además de las gafas homologadas, ya existen filtros diseñados específicamente para teléfonos móviles. Los modelos más sencillos, que se colocan manualmente sobre la lente, pueden encontrarse por menos de 10 euros. Las opciones más avanzadas incorporan un soporte fijo para el móvil y filtros de 20 pasos, con precios que rondan los 70 euros.

Si se utiliza una cámara profesional, será necesario un filtro solar de entre 16 y 20 pasos. También es posible combinar dos filtros de 8 pasos para conseguir el mismo efecto. Su precio suele situarse entre los 50 y los 100 euros.

La elevada demanda provocada por el eclipse ha hecho que muchos de estos accesorios se hayan agotado en tiendas especializadas. Así lo explica a EFE José Luis Mur, propietario de Fotocasión: "Ya no es un filtro que esté en cualquier sitio estos días. Incluso de algunas marcas más sencillas se han agotado porque algunos proveedores no preveían que fuera tan grande la venta ahora mismo".

Seis consejos para fotografiar el eclipse con seguridad

Además de utilizar un filtro, Pedro Vicente-Mullor ofrece varias recomendaciones para conseguir mejores imágenes:

Utilizar un trípode para evitar que la imagen salga movida, ya que algunas tomas requieren varios segundos de exposición. Accionar la cámara con un mando Bluetooth o mediante el temporizador para evitar vibraciones al pulsar el móvil. Bloquear previamente el enfoque y la exposición sobre el Sol para que la cámara no reajuste los parámetros durante la captura. Usar siempre el zoom óptico y evitar el digital, que únicamente amplía los píxeles y reduce la calidad de la imagen. Preparar el encuadre y grabar el eclipse en vídeo para poder seleccionar posteriormente el fotograma deseado sin preocuparse durante el evento. No olvidarse del entorno. Durante el eclipse, la luz cambiará de forma muy rápida y generará sombras, colores y efectos visuales poco habituales que también merecen ser fotografiados.

¿Cuándo se puede retirar el filtro?

Solo durante la fase de totalidad, cuando la Luna cubra completamente el disco solar, es posible retirar temporalmente el filtro de la cámara y del teléfono. Sin embargo, el investigador recuerda que debe hacerse con mucha precaución, ya que esta fase apenas durará alrededor de un minuto en los lugares donde el eclipse sea total. En aquellos en los que se vea de manera parcial, no se deberá retirar.

A medida que la Luna vaya ocultando el Sol, la iluminación del paisaje cambiará de forma drástica y en cuestión de segundos aparecerán tonalidades y sombras completamente diferentes a las habituales, por lo que el experto también aconseja prestar atención a esto.