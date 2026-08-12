Lidia González 12 AGO 2026 - 09:00h.

La extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se sincera sobre su posible futuro en Marbella

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Oriana Marzoli se ha ido de escapada a uno de sus lugares favoritos de España y ha estado reflexionando sobre algunos aspectos importantes de su futuro. Después de pronunciarse sobre los rumores de una posible nueva ilusión de Facundo González, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ confiesa si va a mudarse a Marbella. La influencer se sincera sobre este tema frente a las cámaras de mtmad y lo cuenta todo. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha dicho, en el capítulo completo, para Mediaset Infinity!

No es la primera vez que la creadora de contenido reflexiona dónde establecerse y sus planes de comprarse una casa, pero ahora ha querido resolver una de las grandes dudas de sus seguidores. La influencer, que ha desvelado el nuevo retoque estético al que se ha sometido, se sincera sobre cómo se siente cada vez que pisa Marbella: “La amo, es hermosa, me flipa”.

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La exconcursante de ‘Supervivientes’ asegura que le encantaría “tener una casa” en la ciudad andaluza y lo mucho que disfruta de ella: “Mezcla el lujo con todo lo verde y cuidado”. La creadora de contenido destaca lo bonitas que son las urbanizaciones en la ciudad. Por ello, la influencer habla claro sobre la posibilidad de tener un futuro en Marbella.

El desagradable episodio que ha vivido en Marbella

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A pesar de las ganas que tenía de irse de viaje y lo feliz que se siente allí, Oriana Marzoli ha tenido que lidiar con algo que no esperaba para nada. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ desvela todos los detalles del desagradable episodio que ha vivido en Marbella. Muy enfadada por lo que ha tenido que soportar, la creadora de contenido se sincera: “Estaban unas ‘haters’ volviéndose locas”. ¡Dale al play y descubre todo lo que ha pasado, en exclusiva, para Mediaset Infinity!