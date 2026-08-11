telecinco.es 11 AGO 2026 - 23:43h.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han publicado la primera imagen de la boda en redes sociales

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, un año comprometidos: los detalles confirmados, una boda falsa y un sinfín de rumores

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han dado el paso y se han casado justo al cumplir un año de comprometerse. Han publicado una imagen que ha sorprendido a todo el mundo. La pareja ha dado el esperadísimo paso y lo han comunicado por sorpresa con una foto de sus manos con las alianzas puestas.

Lo han hecho en una ceremonia íntima y secreta dado que no han querido anunciar la fecha, el lugar y por el momento ninguno de los dos ha publicado ninguna foto del evento. La noticia no ha tardado en ser protagonista en redes sociales y en recibir miles de comentarios de muchos de sus fans, pero también de algunos de sus amigos.

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'C y G'. Con sus dos iniciales y un corazón de por medio, han subido a sus perfiles la fotografía de sus manos con la alianza. Lo que todavía se desconoce es si se ha producido este mismo martes o si lo hicieron en secreto alguno de estos días atrás. Pero seguro que ha sido uno de los eventos más impresionantes que podríamos imaginar.

Todos los detalles del look de Georgina

De fondo, aparece la mano de Georgina con el gigante anillo que le regaló el futbolista para pedirle matrimonio y que tanto se ha comentado. Ella no se ha querido quitar esta importante joya con la que anunciaron que se darían el ‘sí quiero’ que todos esperábamos.

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Aunque no han revelado más detalles, en la fotografía se puede apreciar también que la empresaria se vistió de blanco como es habitual y a juzgar por las mangas, parece que el vestido era de manga larga. Además, para decorar sus manos ha elegido hacerse una manicura clásica, unas uñas de color blanco con un toque rosado y algo más cortas de lo que las suele llevar.

Tampoco ha publicado nada ninguno de sus amigos y algunos de los que se sabía que iban a asistir a la gran boda. Sin duda, uno de los requisitos de esta increíble ceremonia, ha sido la privacidad porque ellos han sido los primeros en revelar que por fin son marido y mujer.