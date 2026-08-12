Natalia Sette 12 AGO 2026 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha cargado contra las ayudas sociales y la forma en la trabajan algunos españoles

Lucía Sánchez anuncia emocionada que amplía la familia: "Estoy muy nerviosa"

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Lucía Sánchez ha vuelto a situarse en el ojo del huracán tras mostrar la realidad de su cuerpo en sus redes sociales. Acostumbrada a compartir su día a día sin filtros, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha indignado a una gran parte de su comunidad tras arremeter con dureza contra las ayudas sociales y decir que los españoles son unos "flojos" y que no “quieren trabajar".

Todo comenzó cuando la ganadora de ‘GH DÚO’ relató una experiencia personal que indignó profundamente a su familia. “En España estamos llenos de gente floja, aprovechada y que solo quiere tocarse el papo”, comenzó afirmando en su cuenta de Tik Tok.

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A continuación, contó cómo su padre contrató a un pintor para la fachada de su casa que prometió realizar el trabajo en septiembre y jamás volvió a dar señales de vida. Al reencontrarse con él hace unos días, el trabajador justificó su plantón asegurando que no podía subirse a un andamio al aire libre y admitió que prefería no hacerlo porque estaba cobrando una ayuda estatal, dando a entender que realizaba únicamente trabajos en negro.

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Ante esta situación, el padre de la influencer zanjó el asunto con un tajante “así va España”. La indignación de Lucía fue a más al saber de dónde procedía dicha prestación económica. “A ese hombre no le pasa nada, está trabajando, cobrando en negro y recibiendo una paga. ¿Quién paga la ‘paga’ de ese flojo? Yo”, estalló visiblemente molesta.

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Además, cuestionó directamente las condiciones para recibir el subsidio: “La paga del señor de cuarenta y tantos años es de orfandad. Usted no tiene nada, está soltero. Huérfano será una persona que no esté en edad de trabajar”.

En pleno ataque de rabia, la colaboradora de televisión no escatimó en descalificativos hacia este tipo de situaciones. “Te acoges a esa paga para no dar un palo al agua. Flojo, parásito, vividor, yo estoy hasta aquí de pagar impuestos. Este país se va a la mierda. No quiero ni gentuza ni parásitos aquí”, sentenció ante sus miles de seguidores.

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Sin embargo, sus declaraciones han provocado una oleada de críticas inmediatas hacia su persona. Varios usuarios le reprocharon sus prejuicios señalando cuestiones legales: “La paga de orfandad acaba a los 26 y es irrisoria (menos de 300 euros). Solo se puede cobrar más allá de esa edad en casos de incapacidad permanente o gran invalidez. Hay discapacidades que no se ven… Es contradictorio llamarle parásito por no trabajar y criticar que trabaje en negro, ¿en qué quedamos?”.

Asimismo, muchos internautas han atacado su actitud desde su posición de privilegio en las redes sociales. “Ella vive de los que llama 'flojos'. Juzgar al especulador, al explotador o a los fondos de inversión no, mejor señalar al pobre”, o “¿Porque 'La isla de las tentaciones' es un trabajo durísimo, no? Qué curioso llamar flojos a los demás desde la cima del éxito influencer”, han sido algunas de las contundentes respuestas que ha recibido.