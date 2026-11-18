Irene María Montero Gil (Madrid, 1988) es licenciada en Psicología y tiene un máster en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Vinculada desde joven a los movimientos sociales y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se incorporó a Podemos en 2014 y pasó a formar parte de su Consejo Ciudadano Estatal. En las elecciones generales de diciembre de 2015 fue elegida diputada por Madrid y renovó su escaño en junio de 2016 y en las dos convocatorias de 2019, en abril y noviembre. En total, ha concurrido a cuatro elecciones generales y ha sido diputada durante las legislaturas XI, XII, XIII y XIV. En 2017 sustituyó a Íñigo Errejón como portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que en 2019 pasó a denominarse Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

El 13 de enero de 2020 tomó posesión como ministra de Igualdad en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, cargo que ocupó hasta el 21 de noviembre de 2023. Durante su mandato se aprobaron algunas de las principales iniciativas legislativas de su departamento, como la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', la Ley Trans y la reforma de la legislación sobre salud sexual y reproductiva y aborto. Montero no figuró en las listas conjuntas con Sumar para las elecciones generales de julio de 2023 y dejó el Congreso al finalizar la XIV legislatura, en agosto de ese año. El 29 de diciembre de 2023 asumió la Secretaría Política de Podemos. En las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 encabezó la candidatura de su partido y obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, donde actualmente es vicepresidenta del Grupo de la Izquierda y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su quinta cita electoral general.