Entrevista a Irene Montero con Carlos Franganillo, en directo | La candidata de Podemos responde a las preguntas de 'Informativos Telecinco'
Irene Montero será entrevistada por Carlos Franganillo en el plató de 'Informativos Telecinco' este miércoles a las 21:00 horas
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Irene Montero protagoniza este miércoles 18 de noviembre una entrevista con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno responderá a las preguntas del periodista a partir de las 21:00 horas, en un encuentro que se suma a la ronda de entrevistas electorales organizada por los informativos de Mediaset. El pasado lunes fue el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, quien pasó por el plató para abordar las principales cuestiones de la actualidad política y defender sus propuestas de cara a los comicios.
La entrevista llega en un momento decisivo para Podemos, que ha optado por concurrir en solitario a las elecciones, desvinculándose del Frente Amplio. Irene Montero se enfrenta al reto de mantener la representación parlamentaria de la formación morada, que contó con cuatro diputados en el Grupo Mixto durante la pasada legislatura. La encuesta del CIS publicada al comienzo de la campaña electoral apuntó a las dificultades del partido para conseguir representación tras el 29N, por lo que estos comicios pueden marcar el futuro político de la formación.
Momentos clave
La entrevista a Irene Montero, en breves momentos
La entrevista a Irene Montero en la edición noche de 'Informativos Telecinco' arranca en breves momentos.
La entrevista a Irene Montero, en 20 minutos
Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, será entrevistada en alrededor de 20 minutos en el plató de 'Informativos Telecinco' por Carlos Franganillo.
Irene Montero ha intensificado su actividad en redes sociales
En los últimos días, Irene Montero ha utilizado sus redes sociales para difundir los actos de campaña de Podemos de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La candidata ha compartido imágenes de los mítines celebrados en Palma y Las Palmas de Gran Canaria y ha anunciado su participación en otro acto en Sevilla. También ha criticado la falta de presencia femenina en los debates electorales y este miércoles ha dirigido un mensaje a Isabel Díaz Ayuso para defender el reconocimiento de derechos a las familias elegidas: "Ayuso, esas familias ya existen y vamos a reconocerles derechos".
Entre sus últimas publicaciones, Montero también se ha referido a las declaraciones de Jordi Wild sobre las mujeres asesinadas por violencia machista y ha difundido un vídeo con el lema "Guiris go home". En Instagram, además, ha compartido contenidos sobre asuntos de actualidad, como las informaciones relacionadas con Julio Iglesias, y vídeos en los que carga contra el líder de Vox, Santiago Abascal.
La trayectoria de Irene Montero hasta las elecciones generales de 2026
Irene María Montero Gil (Madrid, 1988) es licenciada en Psicología y tiene un máster en Psicología de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Vinculada desde joven a los movimientos sociales y a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se incorporó a Podemos en 2014 y pasó a formar parte de su Consejo Ciudadano Estatal. En las elecciones generales de diciembre de 2015 fue elegida diputada por Madrid y renovó su escaño en junio de 2016 y en las dos convocatorias de 2019, en abril y noviembre. En total, ha concurrido a cuatro elecciones generales y ha sido diputada durante las legislaturas XI, XII, XIII y XIV. En 2017 sustituyó a Íñigo Errejón como portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que en 2019 pasó a denominarse Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
El 13 de enero de 2020 tomó posesión como ministra de Igualdad en el segundo Gobierno de Pedro Sánchez, cargo que ocupó hasta el 21 de noviembre de 2023. Durante su mandato se aprobaron algunas de las principales iniciativas legislativas de su departamento, como la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí', la Ley Trans y la reforma de la legislación sobre salud sexual y reproductiva y aborto. Montero no figuró en las listas conjuntas con Sumar para las elecciones generales de julio de 2023 y dejó el Congreso al finalizar la XIV legislatura, en agosto de ese año. El 29 de diciembre de 2023 asumió la Secretaría Política de Podemos. En las elecciones europeas del 9 de junio de 2024 encabezó la candidatura de su partido y obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, donde actualmente es vicepresidenta del Grupo de la Izquierda y vicepresidenta de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género. Las elecciones generales del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su quinta cita electoral general.
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La entrevista a Irene Montero, en menos de hora y media
La entrevista a Irene Montero, eurodiputada y candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, arranca en menos de una hora y media, a partir de las 21:00 horas.