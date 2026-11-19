Pedro Sánchez anuncia un Bono Deporte de 200 euros al año para jóvenes de 18 a 25 años en su programa electoral

'Pedro Sánchez, yo sí te voy a votar', del ataque al meme: el reto viral que abraza el PSOE y rostros como Jorge Javier Vázquez en plena campaña del 29N

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves un Bono Deporte por un importe de 200 euros anuales para jóvenes: "No nos estamos tirando un triple, es nuestro programa electoral".

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"Si tienes entre 18 y 25 años, tengo una propuesta para ti. El Bono Joven de Deporte de 200 euros al año para que nada te impida la práctica de tu deporte favorito", afirma Sánchez en un vídeo que ha publicado en redes sociales y en el que aparece con la camiseta del Estudiantes mientras bota un balón.

"El próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!", pide Sánchez

Sánchez utiliza el símil del baloncesto para dar a conocer la propuesta, deporte que practicó en su juventud en la cantera del equipo madrileño.

En el vídeo, Sánchez aprovecha también para llamar a las urnas. "Así que ya sabes, el próximo 29 de noviembre, ¡todo el mundo votando!".

Sánchez dice que ha blindado poder adquisitivo de 15 millones de personas entre jubilados, funcionarios y SMI

El anuncio llega en plena campaña electoral y cuando el presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido las medidas aplicadas por su Ejecutivo que han "blindado" el poder adquisitivo de "15 millones de personas" entre pensionistas, beneficiarios del salario mínimo interprofesional y trabajadores públicos.

Sánchez ha hecho esta reivindicación después de que el Consejo de Ministros de este mismo martes aprobase la subida del SMI en un 5,3%, hasta los 1.286 euros, que no tendrá que tributar, y también el alza del sueldo de los funcionarios un 4,5% en 2027.

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El pasado viernes, en otro Consejo de Ministros extraordinario, el Ejecutivo central dio el primer paso para subir las pagas de los jubilados conforme al IPC y los socialistas han incluido en su programa electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre que este incremento anual esté protegido en la Constitución.

En un mitin en Albacete ante 6.000 militantes y simpatizantes, entre los que han accedido al Pabellón de la Feria y los miles que se han quedado fuera por falta de espacio, también ha celebrado la última estimación de crecimiento económico para España de la Comisión Europea que lo eleva hasta el 2,6% para este año 2026, el mayor de las cuatro grandes economías europeas.

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Agradece la canción de apoyo en redes sociales

Sánchez ha asegurado que "jamás había visto esta movilización" en campaña electoral en las seis veces que se ha presentado para ser presidente del Gobierno y ha destacado la difusión en redes sociales de una canción de apoyo creada por un simpatizante socialista titulada 'Yo si te voy a votar', que se ha popularizado en los últimos días.

"Estamos haciendo una campaña histórica para una movilización histórica", ha enfatizado, insistiendo en el objetivo de lograr un 75% de participación en las generales del 29 de octubre con la que, asegura, podrían volver a gobernar cuatro años más.