Lorena Romera 18 NOV 2026 - 13:20h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se compromete tras tres años de relación con Mansur Mohamed Ben Barka Heredia

La nueva vida de Mayka Rivera: sus viajes en pareja y su trabajo como creadora de contenido

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Mayka Rivera ha anunciado que se casa. Una noticia que ha compartido a través de su perfil oficial de Instagram de forma totalmente inesperada. Tras casi tres años de relación, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' ha compartido una foto de su anillo de compromiso para celebrar que su pareja, Mansur Mohamed Ben Barka Heredia, le ha pedido matrimonio.

Hace apenas unos días, la influencer publicaba un vídeo de este verano en el que la veíamos disfrutar de un momento de lo más tierno, abrazada a su chico en una piscina. Un recuerdo que le servía para declarar públicamente lo enamorada que está: "No será el amor más perfecto, pero es el más real que he vivido".

Un post al que a las horas ha seguido el anuncio de su boda. Con una imagen de su anillo de compromiso y varios posados en pareja, la creadora de contenido ha celebrado con sus seguidores esta emocionante etapa de su vida: "Y de repente, un día, la vida te sorprende con un para siempre. No hay vídeo del momento ni una grabación, pero hay momentos que no necesitan una cámara para quedarse grabados en el corazón".

Aunque no ha explicado cómo ha sido su pedida de mano, sí ha presumido de su joya. Un solitario de oro blanco que, por la proporción del diamante respecto al brazo del anillo en la mano de Mayka, la pieza podría encajar en el rango de entre 0,20 y 0,40 quilates, lo que situaría su valor aproximado entre los 1.530 y los 3.500 euros, aunque la cifra exacta depende de las características concretas del diamante seleccionado en boutique.

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"No sé qué nos espera, pero sí sé con quién quiero vivirlo. Nos vamos de boda, ¡me caso!", escribe la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones', que ha recibido cientos de mensajes de enhorabuena por parte de sus seguidores y compañeros de reality. "Una más al team bride era (equipo de las casadas). ENHORABUENA, te mereces ser feliz", escribe Bayán Al-Masri. "Enhorabuena, guapísima. Cómo me alegro de verte tan feliz", le dice Claudia Acevedo. Un post en el que también han reaccionado Gloria Camila, Jeimy Báez o Makoke.