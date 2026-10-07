La rutina facial que necesitas para revitalizar e hidratar tu piel

telecinco.es 07 OCT 2026 - 09:00h.

Con solo dos productos puedes conseguir una piel de aspecto más hidratado y luminoso

El Sérum Efecto Lifting incorpora un formato pensado para facilitar su aplicación, conservación y transporte

La Capsule Gel Cream de K-Skin se inspira en las últimas tendencias de cosmética coreana

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¿Te gustaría tener una rutina facial sencilla a tu día a día y conseguir que tu piel luzca más hidratada y luminosa? Si, además, eres de las personas a las que les da reparo las agujas, la nueva línea K-Skin de Mercadona con sus dos productos puede ser para ti.

Las ventajas del Sérum Efecto Lifting

Uno de ellos es el Sérum Efecto Lifting. Tiene un particular sistema de aplicación que nada tiene que ver con las inyecciones. Ayuda a revitalizar e hidratar la piel gracias a sus ingredientes más punteros como el PDRN e hilos suspendidos de Colágeno. Estos dos elementos hacen que la piel luzca un aspecto más uniforme, jugoso y luminoso.

Uno de sus elementos más llamativos es su aplicación. Aunque el producto incluye una jeringa, no hay que preocuparse: no contiene aguja ni requiere ningún tipo de punción. Con ella solo se extrae el sérum del envase y facilitar su aplicación, siguiendo las indicaciones de uso del producto.

Además, este formato permite conservar hasta tres dosis y facilita su transporte, por lo que puede resultar práctico a la hora de llevar el sérum de viaje. Mercadona ha ideado esta propuesta para que sea ideal para aplicar, guardar y transportar es un mismo formato.

Una crema inspirada en la cosmética coreana

Una vez tienes aplicado el Sérum Efecto Lifting, es el turno de la Capsule Gel Cream de K-Skin. Se trata de una crema facial que contiene hasta dos texturas diferentes y que está inspirada en las últimas tendencias de cosmética coreana.

Su textura transparente y ligera está pensada para todo tipo de pieles y permite una aplicación cómoda, sin sensación pesada sobre el rostro. En su interior incorpora cápsulas de niacinamida y colágeno, ingredientes que contribuyen a aportar suavidad, hidratación y luminosidad a la piel.

Para aplicarla basta con ayudarse de la espátula incluida en el envase y tomar a la vez un poco de la crema y de las cápsulas. De esta forma, ambas texturas se integran durante su aplicación.

Son dos productos, sérum y crema, con los que podrás tener una rutina facial en dos pasos para tener hidratación y luminosidad en tu piel.