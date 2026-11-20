Puri Ruiz 20 NOV 2026 - 06:00h.

Un experto en comunicación política y experto en lenguaje verbal y gestual señala la "tensión" latente entre ambos candidatos, que por momentos se han olvidado del público y han protagonizado numerosas interrupciones

El cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, íntegro: así ha sido el duelo antes de las elecciones del 29N

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El cara a cara de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha dejado numerosos titulares y ha tenido varios momentos destacables. A lo largo de más de hora y media, los dos principales candidatos a ocupar La Moncloa han debatido sobre los cinco bloques temáticos propuestos: vivienda, economía y fiscalidad, política social y servicios públicos, lucha contra la corrupción y regeneración democrática y, por último, migración y política exterior. Julio García Gómez, experto en comunicación política y experto en lenguaje verbal y gestual, ha analizado para ‘Informativos Telecinco’ algunos de los momentos clave del debate.

Saludo y llegada a la Academia de Televisión

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Mientras que, según el experto, Feijóo aparece “sonriente y seguro” y destaca el acierto en la vestimenta y la cordialidad en la llegada, Sánchez ha llegado “tenso por los silbidos” e indica que su indumentaria es desacertada: el color neutro escogido, en la gama del que eligió para la entrevista de Telecinco con Carlos Franganillo, “no destaca del rostro y le hace perder expresión”. García Gómez indica que la elección se debe a que quiere diferenciarse y llamar la atención, y también resalta el contraste entre la cálida acogida a Feijóo y el frío recibimiento al actual presidente en funciones, lo que, en su opinión, podría haber causado que tuviese que hacer un esfuerzo para remontar en el plató. “La parte emocional es vital en los debates. Los candidatos son muy frágiles ante situaciones hostiles, ya que están sometidos a mucha presión”, explica.

Arranque del debate: detalles que marcan el tono

El saludo al entrar en plató deja pistas: “Es un apretón de manos forzado, sin mirarse. Hay mucha tensión y la sonrisa de Sánchez es más pronunciada”, comenta el experto, que indica que durante los minutos previos ni se miran ni se cruzan palabra. También explica que el hecho de que Sánchez cierre el debate le da ventaja, “porque el final se fija más en el espectador”.

El debate arranca distinto para ambos. En la presentación que hace María Casado, “Pedro Sánchez seduce a la cámara con tensión en el rostro, aprieta las mandíbulas y mueve en exceso las manos”; a Feijóo, el experto lo percibe “sereno en el inicio y amenazador con la mirada”. En el balance inicial, García Gómez encuentra “más centrado” al líder del PP, con mejor uso de los silencios para remarcar.

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Miradas, voces e interrupciones

La vivienda se ha convertido en un asunto de máximo interés a nivel social y político. Lo abordan, tal como explica Julio García, perdiendo el foco del espectador: "Resulta tenso y debaten para ellos con poca atención al espectador”. La mirada “perdida” y los ojos caídos de Sánchez contrastan con la de Feijóo, “más firme y segura” de Feijóo. En los tonos al hablar también difieren radicalmente: la voz de Pedro Sánchez es baja, casi susurrante, mientras que Feijóo proyecta más y se le escucha mejor. La explicación del experto es que “Sánchez tiene agotada la voz por gritar en los mítines y Feijóo la fuerza menos y mantiene un tono más natural”.

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Conforme avanza el debate, el especialista en lenguaje no verbal indica que “se interrumpen y se pisan con frecuencia”, y subraya que “no se muestran cercanos al espectador”, además de observar “movimientos mecánicos en las manos” por parte de los dos candidatos.

Gestos que indican estados de ánimo y mensajes mal colocados

El analista pone el acento en la colocación de los pies. “Sánchez adelanta el pie izquierdo sobre el derecho, lo que denota inseguridad". Feijóo tiene los pies juntos, que indica “más firmeza y fijación al suelo”. Otro detalle es que ni uno ni otro, según explica García Gómez, están sabiendo colocar sus mensajes: “Deben condensar más los contenidos dando titulares al espectador”. De Feijóo señala que “no centra bien los temas y se va por las ramas”, y de ambos, que miran demasiado sus papeles. “Les resta cercanía al espectador”, señala. “No tienen en cuenta a quien los ve, debaten para ellos en un mano a mano”.

Miradas a cámara, discurso “de dos rombos” y cierre

En el último tramo del debate es Sánchez quien, según el especialista, toma el protagonismo: “Está bien centrado al arranque, mirando a cámara”. Y destaca su saber estar en el bloque de migración: “Se ha convertido en el presentador de un informativo por un minuto”. En el bloque de la corrupción, con el "su gobierno ha hecho todo tipo de guarradas" de Feijóo, ha puesto de manifiesto, indica el analista, que este tema "les pone a cien". El minuto final, en opinión de Julio García, fue para Sánchez, que ha estado "seductor ante la cámara", frente a un Feijóo "menos convincente y con la mirada perdida".