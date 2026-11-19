El debate frente a frente entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez organizado por la Academia de Televisión se podrá ver a través de una señal institucional que arrancará a partir de las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20:30 horas.

El debate comenzará a partir de las 22:00 horas, durará aproximadamente dos horas y concluirá alrededor de las 00:00 horas. Contará con dos pausas publicitarias de tres minutos y estará moderado por la presentadora María Casado.

Los bloques y el minutado del debate

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sentarán frente a frente en una mesa de dos metros y medio. Los candidatos a la presidencia no tienen permitido usar dispositivos electrónicos, aunque sí podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.

En cuanto a sus intervenciones, cada candidatos arrancará con un mensaje de minuto y medio dirigido hacia todos los españoles. Tras esto, y hayan terminado los dos, María Casado pasará a tratar junto a los dos políticos los cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno:

Vivienda Economía y fiscalidad Política social y servicios públicos Lucha contra la corrupción y regeneración democrática Migración y política exterior.

Por último, tras un sorteo realizado previamete, Feijóo realizará una intervención final de un minuto mirando a cámara y después lo hará Pedro Sánchez, cerrando así el cara a cara antes de las elecciones generales 2026.