El debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Núñez Feijóo forma parte de campaña electoral 2026
La entrevista completa de Carlos Franganillo a Pedro Sánchez en 'Informativos Telecinco'
La campaña electoral llega a uno de los momentos clave antes de que los españoles vayan a votar a las urnas el próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez, líder del PSOE, y Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, van a debatir cara a cara sobre los temas de actualidad nacional, van a poner sobre la mesa sus programas electorales y van a dirigirse mirando a cámara a todos los españoles con un discurso final.
Un debate que se producirá a partir de las 22:00 horas en la Academia de la Televisión, donde ambos líderes políticos estarán sentados frente a frente en una mesa de dos metros y medio y el diálogo entre los candidatos estará moderado por la periodista María Casado. Un cara a cara que será emitido en Telecinco, donde se podrá ver desde una hora antes cómo ha sido la llegada de Pedro Sánchez y Núñez Feijóo a las instalaciones y habrá una previa informativa dirigida por Carlos Franganillo.
Claves del 'cara a cara': cinco bloques, sin dispositivos electrónicos e intervención final
El debate frente a frente entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez organizado por la Academia de Televisión se podrá ver a través de una señal institucional que arrancará a partir de las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20:30 horas.
El debate comenzará a partir de las 22:00 horas, durará aproximadamente dos horas y concluirá alrededor de las 00:00 horas. Contará con dos pausas publicitarias de tres minutos y estará moderado por la presentadora María Casado.
Los bloques y el minutado del debate
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sentarán frente a frente en una mesa de dos metros y medio. Los candidatos a la presidencia no tienen permitido usar dispositivos electrónicos, aunque sí podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.
En cuanto a sus intervenciones, cada candidatos arrancará con un mensaje de minuto y medio dirigido hacia todos los españoles. Tras esto, y hayan terminado los dos, María Casado pasará a tratar junto a los dos políticos los cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno:
- Vivienda
- Economía y fiscalidad
- Política social y servicios públicos
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática
- Migración y política exterior.
Por último, tras un sorteo realizado previamete, Feijóo realizará una intervención final de un minuto mirando a cámara y después lo hará Pedro Sánchez, cerrando así el cara a cara antes de las elecciones generales 2026.
Pedro Sánchez llega calmado y saluda a la junta electoral
Pedro Sánchez ha llegado a las instalaciones de la Academia de la Televisión 15 minutos más tarde a Feijóo. El presidente del Gobierno de España ha acudido a la hora que estaba establecida. Allí le ha recibido María Casado, a la que ha saludado con una sonrisa y se han dirigido en una actitud amistosa hasta el photocall.
Una vez dentro han saludado a todos los medios de comunicación, han continuado la ronda de fotografías y después Pedro Sánchez se ha marchado junto a su equipo de asesores hasta su camerino para preparar la entrevista.
La llegada de Núñez Feijóo: puntual, tranquilo y con una gran sonrisa
Alberto Núñez Feijóo ha llegado puntual a la Academia de la Televisión donde ha sido recibido por María Casado. El líder 'popular', con una llamativa corbata verde, ha saludado a la presentadora y se ha dirigido con una gran sonrisa hasta el photocall, donde ha posado ante todos los medios.
El líder del Partido Popular ha dialogado durante unos minutos antes de acudir hacia su camerino donde se prepara la entrevista.
El equipo de asesores del PP, con Sémper a la cabeza, llegan a Tres Cantos
El equipo de asesores del Partido Popular, encabezado por Borja Sémper, llegan unos 10 minutos antes que Alberto Núñez Feijóo. El equipo acudió en un coche oficial y posaron en el photocall ante todos los medios de comuncación.
Ángeles Blanco: "Feijóo y Sánchez llegarán en sus coches, posarán en el photocall e irán a sus camerinos”
Ángeles Blanco informa desde la Academia de la Televisión sobre los minutos previos al comienzo del debate. La presentadora informa que Alberto Núñez Feijóo "será el primero en llegar sobre las 20:30 horas" y 15 minutos más tarde lo hará el presidente del Gobierno. Ambos "posarán en el photocall para después dirigirse a sus camerinos hasta el comienzo del cara a cara", detalla la presentadora.
La entrevista de Pedro Sánchez con Franganillo: las claves de su programa electoral
Pedro Sánchez se sentó en el plató de 'Informativos Telecinco' para explicar todas las claves de su programa electoral a Carlos Franganillo. El líder del PSOE explicó cuál es su postura acerca de los grandes temas que preocupan a los españoles y respondió ante los españoles a los casos de corrupción condenados en su partido durante los últimos meses.
Todo preparado en Tres Cantos antes de la llegada de Sánchez y Feijóo
El programa electoral del Partido Popular
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentó el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 29N que girará sobre cuatro "grandes pilares": reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España.
Alberto Núñez Feijóo presenta el programa de Gobierno del PP con el objetivo de "reparar el estado, regenerar la democracia y reunir a la nación"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha presentado este martes el programa electoral del Partido Popular para las elecciones del 29N, que girará sobre cuatro "grandes pilares": reparar al Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de España.Ir a la noticia
Claves del 'cara a cara': cinco bloques, sin dispositivos electrónicos e intervención final
El debate frente a frente entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez organizado por la Academia de Televisión se podrá ver a través de una señal institucional que arrancará a partir de las 20:00 horas e incluirá la llegada de los candidatos a presidir el Gobierno al recinto a partir de las 20:30 horas.
El debate comenzará a partir de las 22:00 horas, durará aproximadamente dos horas y concluirá alrededor de las 00:00 horas. Contará con dos pausas publicitarias de tres minutos y estará moderado por la presentadora María Casado.
Los bloques y el minutado del debate
Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se sentarán frente a frente en una mesa de dos metros y medio. Los candidatos a la presidencia no tienen permitido usar dispositivos electrónicos, aunque sí podrán mostrar documentos, gráficos o carteles durante sus intervenciones.
En cuanto a sus intervenciones, cada candidatos arrancará con un mensaje de minuto y medio dirigido hacia todos los españoles. Tras esto, y hayan terminado los dos, María Casado pasará a tratar junto a los dos políticos los cinco bloques temáticos de 16 minutos cada uno:
- Vivienda
- Economía y fiscalidad
- Política social y servicios públicos
- Lucha contra la corrupción y regeneración democrática
- Migración y política exterior.
Por último, tras un sorteo realizado previamete, Feijóo realizará una intervención final de un minuto mirando a cámara y después lo hará Pedro Sánchez, cerrando así el cara a cara antes de las elecciones generales 2026.