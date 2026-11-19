Lorena Romera 19 NOV 2026 - 16:02h.

La madre de Sofía Suescun ingresa en las urgencias del hospital por su policitemia vera

A principios de este año, Maite Galdeano contó que la medicación para su cáncer había perdido eficacia

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Maite Galdeano está en el hospital por la policitemia vera con la que convive desde hace años. Se trata de un cáncer en la sangre que provoca que la médula ósea produzca un exceso de células sanguíneas y que ahora la ha llevado a ingresar en urgencias. La madre de Sofía Suescun ha compartido un story en el que da la última hora sobre su estado de salud.

A través de su perfil de Instagram, la que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha publicado dos imágenes que evidencian lo mal que se ha sentido en las últimas horas. En la primera, muestra la pantalla de un tensiómetro con los registros marcados y el mensaje: "Hoy fatal".

En la segunda, aparece tumbada en una camilla de hospital, con una vía y un tubo por el que fluye sangre desde su brazo. Una imagen a la que acompaña un texto que ha terminado de hacer saltar las alarmas de sus seguidores: "Estoy fatal con la enfermedad de mi médula. Me han hecho sangría de 500ml".

La policitemia vera de Maite Galdeano

Este nuevo capítulo llega después de que la última actualización médica se produjera en febrero de 2026, cuando también tuvo que acudir al hospital y someterse a una biopsia de médula tras detectarse que la medicación que tomaba habitualmente estaba perdiendo eficacia y que sus niveles de plaquetas no descendían como esperaban los especialistas. En aquella ocasión, la propia Maite explicó que los médicos le habían planteado "resetear" el tratamiento.

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La sangría (conocida en términos médicos flebotomía terapéutica) es una práctica habitual en el manejo de la policitemia vera para reducir el volumen de sangre y aliviar el exceso de glóbulos rojos, un procedimiento que en esta ocasión ha tenido que realizarse extrayendo 500 ml.

Una enfermedad crónica que marcó su vida

Maite Galdeano ha hablado en distintas ocasiones -como en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas'- del impacto que tiene esta patología en su vida, recordando que la padece desde los 38 años y que fue el motivo de su incapacidad laboral. "Podría morir en cualquier momento", relataba en aquel testimonio.

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Por el momento, Maite Galdeano no ha ofrecido más detalles sobre su evolución tras la extracción de sangre ni sobre los próximos pasos pautados por su equipo médico, más allá de dejar constancia de lo mal que se ha encontrado durante la jornada.