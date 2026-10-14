Guía-comparativa: los 10 mejores juguetes de salud y bienestar sexual de 2026 y cuál escoger

telecinco.es 14 OCT 2026 - 13:19h.

Juguetes de salud y bienestar sexual hay muchos, pero, ¿cuál es el mejor para ti? Te ayudamos en esta guía.

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El placer ha salido del armario. Lo que antes se compraba casi a escondidas hoy está en perfumerías, farmacias y tiendas online. Y con esa normalidad ha llegado la variedad: succionadores, conejitos, varitas o masturbadores. No todos sirven para lo mismo, y buena parte de ellos funcionan igual de bien a solas que en compañía.

Ahora bien, ¿por dónde empezar? Spoiler: el más caro no tiene por qué ser el tuyo. Lo que importa es que sea cómodo, esté bien fabricado y ofrezca la estimulación que buscas. Por eso hemos seleccionado los 10 juguetes de bienestar sexual que más merecen la pena en 2026.

LELO SORAYA 2, lujo por partida doble

Cupón 10% de descuento: MEDIA10

Hay juguetes que cumplen y juguetes que impresionan, y el SORAYA 2 de LELO es de los segundos. Este conejito atiende al punto G y al clítoris al mismo tiempo.

Dispone de 12 modos de vibración, aguanta sin problema bajo el agua. Además, LELO lo fabrica siguiendo la ISO 3533, el estándar internacional de seguridad para juguetes sexuales. Lo cierto es que tanta calidad tiene un precio a la altura.

Ventajas e inconvenientes:

+ Estimulación doble que puedes manejar por separado.

+ Totalmente impermeable, ideal para la bañera.

+ Acabado agradable y materiales con certificación.

- Cuesta más que la mayoría de conejitos.

- Puede resultar grande para quien se inicia.

Descubrir su precio actual

Womanizer Next Liberty, la succión más avanzada en miniatura

Cupón 15% de descuento: AFF-MEDIASET

Con el Next Liberty, Womanizer ha metido su tecnología más moderna en un cuerpo que cabe en cualquier neceser. Hablamos de 3D Pleasure Air, que usa aire pulsante para una sensación más profunda.

Tiene 8 niveles de intensidad, 3 de Climax Control, dos boquillas de tamaños diferentes y una tapa magnética para llevarlo protegido a cualquier parte. Su batería da para 120 minutos.

Ventajas e inconvenientes:

+ Pasa totalmente desapercibido en la maleta.

+ Dos boquillas para ajustarse a cada cuerpo.

+ Se puede mojar sin miedo.

- Se limita a la estimulación externa.

- Algo caro para lo compacto que es.

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Diversual Jaranna Succión y Punto G, dos juguetes en uno

Jaranna, fruto de la alianza entre Diversual y Satisfyer, ha decidido que no hay por qué elegir. Por un lado, ondas de presión Air Pulse para el clítoris; por otro, vibración dirigida al punto G. Cada motor va por su cuenta, así que tú decides cómo mezclarlos.

Su gran acierto es un brazo que se articula en 3 posiciones. A eso se suman 11 intensidades de succión, 12 modos de vibración, silicona médica hipoalergénica y resistencia al agua.

Ventajas e inconvenientes:

+ Succión y vibración en el mismo dispositivo.

+ Se adapta a distintas anatomías.

+ Mucho juguete por lo que cuesta.

- Cuesta un poco dominar todas sus combinaciones.

- Ocupa más que un succionador normal.

Conocer todos sus detalles

MYHIXEL CONTROL TRAINER, entrenamiento masculino desde casa

MYHIXEL Control Trainer es la evolución de MYHIXEL Control, la propuesta de la marca para aprender a controlar la eyaculación. Une un dispositivo actualizado que recrea una penetración real con un plan de 8 semanas guiado desde la app MYHIXEL Hub, basado en terapia cognitivo-conductual.

La marca asegura cuenta con el respaldo de tres estudios clínicos independientes y asegura que ayuda a mejorar el control del clímax hasta 7 veces más, sin pastillas y sin salir de casa. Cuesta 249 €, aunque por su lanzamiento tiene un 20 % de rebaja y se queda en 199 €. Date prisa que esta oferta solo estará disponible hasta el 16 de octubre.

Ventajas e inconvenientes:

+ Un plan personalizado que te guía en cada fase.

+ Todo el proceso es privado y en casa.

+ La app registra tu evolución.

- Exige ser constante las 8 semanas.

- Supone un desembolso mayor que un masturbador.

Aprovechar el descuento de lanzamiento

EasyToys Wand Collection Mini Wand Vibrador, la varita que cabe en la mano

EasyToys ha reducido la varita de toda la vida a un tamaño mucho más cómodo. Sus vibraciones son intensas y constantes y se reparten en 18 modos.

Viene con dos cabezales extra para pasar de una estimulación localizada a otra más amplia, se carga por USB y su cabeza es de silicona suave. Su gran superficie también da juego en pareja.

Ventajas e inconvenientes:

+ Sus accesorios multiplican las opciones.

+ Muy fácil de controlar, también entre dos.

+ Tiene un precio amable.

- La mayor parte del cuerpo es plástico.

- Más pesada que otros modelos pequeños.

Comprobar precio y stock

TENGA PREMIUM AIR-TECH, la succión que controlas tú

El PREMIUM AIR-TECH es uno de los masturbadores reutilizables más cuidados de TENGA. Su interior es de un elastómero de alta gama con relieves exclusivos que buscan una sensación envolvente.

¿La gracia? Sus cámaras de aire. Solo tienes que cubrir o destapar con el dedo el agujero de la parte superior para que la succión aumente. No hay que cargarlo y la funda interna se saca para lavarla.

Ventajas e inconvenientes:

+ Ni cables ni pilas: abrir y usar.

+ Controlar la succión es facilísimo.

+ La funda extraíble simplifica la limpieza.

- Hay que dejarlo secar bien después.

- Sin vibración ni programas automáticos.

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Satisfyer Pro 2, el clásico que lo cambió todo

Pocos juguetes han hecho tanto por normalizar el placer como el Satisfyer Pro 2. Su tecnología Air Pulse trabaja con ondas de presión sobre el clítoris, y fue la que marcó un antes y un después en este sector.

Ofrece 11 niveles para ir subiendo poco a poco, un modo silencioso, resistencia al agua y carga magnética por USB. Desde luego, una gran puerta de entrada.

Ventajas e inconvenientes:

+ Muy económico.

+ No requiere aprendizaje.

+ Discreto y sumergible.

- Solo estimula por fuera.

- Los niveles más altos pueden abrumar al principio.

Consultar su precio

PlatanoMelon Lucas, un conejito con calor

Lucas es la gran apuesta de PlatanoMelon para este 2026. ¿Su gran fortaleza? Que tiene dos motores que trabajan por separado sobre el clítoris y la zona G.

Lo que lo distingue es su modo calor, capaz de llegar a los 39 ºC en unos tres minutos. Es hipoalergénico, puede sumergirse y se carga con un cable magnético USB que le da hasta 120 minutos de uso.

Ventajas e inconvenientes:

+ El calor aporta una sensación más realista.

+ Dos motores con control independiente.

+ Batería generosa.

- Hay que esperar unos minutos a que se caliente.

- Más grande que un vibrador básico.

Echar un vistazo a sus características completas

Durex Play Ride & Vibe Masturbador, vibración con firma conocida

Durex también juega en esta liga con el Ride & Vibe, un masturbador para el pene que mezcla relieves suaves y estrías con un motor vibrador.

Dispone de 3 modos de estimulación y 7 ritmos de vibración, tolera el agua y ofrece hasta una hora de uso sin interrupciones.

Ventajas e inconvenientes:

+ La vibración aporta mucha variedad.

+ Apto para la ducha.

+ Una marca de confianza detrás.

- Su batería dura menos que la de otros.

- Más caro que un masturbador sin motor.

Revisar disponibilidad

Control Clit Tok, una alternativa con mucha personalidad

El Clit Tok de Control es un estimulador con forma de lengua que se amolda a la vulva y esconde una pequeña bola vibrante en su interior para dar placer y estimular.

Ofrece 7 velocidades, está hecho de silicona médica, resiste el agua y se carga por USB. Es una opción diferente para quien quiere probar algo que no sea succión.

Ventajas e inconvenientes:

+ Forma original y cómoda.

+ Sencillo de manejar y de lavar.

+ Asequible.

- Tiene menos opciones de ajuste.

- Su diseño no es para todos los gustos.

Ver dónde comprarlo

¿Con qué juguete de bienestar sexual vas a acertar?

Si hay algo que debes tener claro es que el juguete perfecto para todo el mundo no existe. La mejor elección para ti depende principalmente de tus gustos, tu sensibilidad, tu experiencia y tu presupuesto. Con eso aclarado, te será mucho más fácil elegir, porque lo harás pensando en tus preferencias.

Si quieres darte un capricho de alta gama

El LELO SORAYA 2 es el más redondo de la lista: materiales excelentes y doble estimulación en un mismo juguete.

Si lo tuyo son las ondas de presión sobre el clítoris

El Womanizer Next Liberty ofrece una sensación más profunda y es perfecto para viajar. El Satisfyer Pro 2, en cambio, gana por sencillez y precio.

Si te apetece mezclar distintas sensaciones

Jaranna combina succión y vibración con un brazo regulable, y Lucas suma a su doble vibración la función de calor.

Si te interesa trabajar el control eyaculatorio

MYHIXEL Control Trainer es el único de la selección pensado para entrenar, no solo para disfrutar.

Si buscas una varita pequeña y polivalente

La Mini Wand de EasyToys combina vibración intensa, cabezales intercambiables y un tamaño manejable.

Si prefieres un masturbador para pene

TENGA PREMIUM AIR-TECH es ideal si quieres succión ajustable y olvidarte de las baterías. Si te tira más la vibración, el Durex Play Ride & Vibe te da modos y ritmos de sobra para pasártelo bien.

Si quieres algo externo que no sea succión

Control Clit Tok apuesta por su forma de lengua y su bolita vibrante. Es ideal para probar algo diferente y experimentar.

Claves para elegir bien un juguete de salud y bienestar sexual

Cómo estimula

La vibración transmite movimiento, las ondas de presión trabajan con pulsos de aire y los modelos mixtos juntan ambas. Eso sí, lo que a una persona le encanta a otra puede no decirle nada.

De qué está hecho

Busca materiales aptos para el contacto con la piel, como la silicona médica, y consulta la composición en la ficha. Y las instrucciones del fabricante están para seguirlas.

Cómo se siente en la mano

Tamaño, peso, forma y agarre influyen muchísimo. Si es cómodo, todo fluye mejor.

Cuántos ajustes ofrece

Disponer de varias intensidades y ritmos te permite arrancar con suavidad e ir aumentando cuando tú quieras.

Cómo se alimenta

Los modelos con batería USB te ahorran comprar pilas, y los de pilas se ponen a punto en un segundo. En los recargables, mira autonomía y tiempo de carga.

Cómo se cuida

Lávalo siempre antes y después de usarlo como indique la marca, y elige un lubricante compatible: casi todos los fabricantes aconsejan los de base acuosa.

Cuánto llama la atención

Si viajas o vives acompañado, ten en cuenta su tamaño, el ruido que hace, si trae tapa protectora y si es fácil de guardar.

Si vale lo que cuesta

Pagar más no asegura que te vaya a gustar más. Compara prestaciones, materiales, durabilidad y funciones antes de lanzarte.

Con quién lo vas a usar

Hay juguetes que rinden igual a solas que en pareja. En cualquier caso, respeta sus instrucciones y lo que quieran todas las personas implicadas.

Para qué lo quieres

Un juguete pensado para el placer no tiene nada que ver con uno que incluye un plan concreto de entrenamiento sexual, como MYHIXEL. Define bien tu objetivo.

Dudas habituales sobre juguetes de salud y bienestar sexual

¿Qué juguete sexual es el mejor de 2026?

Ninguno es el mejor para todo el mundo. El LELO SORAYA 2 sobresale en calidad y doble estimulación, pero el mejor para ti será el que encaje con tus gustos y tu bolsillo.

¿Con qué juguete sexual conviene empezar?

Lo ideal es algo sencillo y con niveles progresivos, como el Satisfyer Pro 2 o la Mini Wand de EasyToys.

¿En qué se diferencian un vibrador y un succionador de clítoris?

El vibrador trabaja con movimiento y puede usarse por fuera, por dentro o en ambas zonas. El succionador lanza ondas de presión de aire sobre el clítoris.

¿Satisfyer o Womanizer, cuál elegir?

Todo depende de tus prioridades. Womanizer se centra en tecnologías más punteras y acabados de gama alta; Satisfyer, en precios mucho más contenidos.

¿Qué juguetes sexuales se pueden disfrutar en pareja?

Pues hay muchas opciones, la verdad: tienes varitas, conejitos o succionadores compactos que encajan muy bien para jugar entre dos. La clave siempre es hablarlo todo y seguir las indicaciones.

¿Qué materiales son los más recomendables en un juguete íntimo?

La silicona médica es la reina por su suavidad y lo fácil que es de limpiar, aunque también se emplean el ABS o los elastómeros. Revisa siempre lo que indica el fabricante.

¿Cuál es la forma correcta de limpiar un juguete sexual?

Lo ideal es hacerlo antes y después de cada uso, con agua tibia y jabón neutro o un limpiador especial, según marque la marca. Luego, sécalo bien y guárdalo en un sitio limpio.

¿Masturbador masculino o dispositivo de entrenamiento: en qué se diferencian?

El masturbador busca solamente el placer. Sin embargo, un dispositivo como MYHIXEL Control Trainer añade un programa guiado con una meta clara: ayudar a disfrutar mejor del placer.

¿Es mejor un juguete sexual recargable o uno de pilas?

No hay uno mejor que otro. Los recargables resultan más cómodos y te ahorran pilas; los de pilas se reponen en un momento. Al final, todo depende de cómo y dónde los vayas a usar.

¿Qué debo mirar antes de comprar un juguete de bienestar sexual?

Lo más importante es saber cómo estimula, de qué está hecho, si es cómodo, qué ajustes tiene, cómo se limpia y cuánto cuesta. Respondiendo a estas cuestiones, podrás escoger mejor.

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