suceso ha ocurrido en el IES Carrasco i Formiguera, en el distrito de Nou Barris

Elecciones generales 2026, en directo: la participación a las 14.00h es del 45,75%, casi 5 puntos más que 2023

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BarcelonaUn hombre de 88 años ha fallecido este domingo en Barcelona después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en un colegio electoral para votar en las elecciones generales. El suceso ha ocurrido en el IES Carrasco i Formiguera, en el distrito de Nou Barris.

Según han informado fuentes municipales a la ACN y fuentes de la Guàrdia Urbana, el hombre se encontraba en el centro cuando comenzó a encontrarse indispuesto.

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Los servicios de emergencias no pudieron reanimarlo

Los servicios de emergencias activaron tres ambulancias del Sistema de Emergències Mèdiques (SEM), cuyos sanitarios trataron de reanimarlo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

El fallecimiento no ha obligado a interrumpir la jornada electoral en el centro. Las votaciones han continuado con normalidad y el colegio no ha tenido que cerrar, según la Guàrdia Urbana.

Una mujer resulta herida tras caerle una cabina electoral sobre la cabeza en Cabra, Córdoba

Una mujer ha resultado herida en la mañana de este domingo tras caerle encima la estructura metálica de una cabina para votar en un colegio electoral de Cabra (Córdoba).

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Según han confirmado fuentes oficiales de la subdelegación del Gobierno en Córdoba a Europa Press y ha adelantado el Diario Córdoba, el incidente ha tenido lugar sobre las 12,00 horas de esta mañana en el colegio electoral instalado en la estación de autobuses de Cabra, en el marco de votaciones de las elecciones generales del 29N.

En dicha ubicación, una mujer que se encontraba en el interior de una cabina habilitada para elegir las papeletas de los candidatos, ha recibido un golpe en la cabeza tras desprenderse una parte de la estructura metálica que sustenta a la misma.

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Tras este incidente, los servicios sanitarios han acudido al lugar de los hechos y la han trasladado al hospital Infanta Margarita, ubicado dicho municipio cordobés. Según han indicado fuentes de la subdelegación, la herida que presentaba la mujer no era de gravedad.