telecinco.es 15 OCT 2026 - 13:52h.

La Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza une freidora de aire y horno de 18 L, cocina dos recetas a la vez y hornea pizzas de 30 cm. ¡Hazte con ella!

Las 10 mejores freidoras de aire de 2026: comparativa y guía de compra para elegir la tuya

Compartir







Cocinas para toda la familia, no tienes sitio para dos electrodomésticos y cada cena se convierte en una carrera contrarreloj en la que casi siempre acabas perdiendo. Por suerte, hay una solución que cabe en tu encimera: la Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza. Esta freidora de aire y horno 2 en 1 tiene 18 L de capacidad total, 2700 W de potencia y una ventana que te deja vigilar la comida sin abrir nada. ¡Y puedes llevártela por 149 €!

Es un aparato ideal para familias, para amantes de la pizza casera y para cualquiera que quiera cocinar de forma más saludable sin complicarse la vida. Te va a cambiar la cocina.

Por qué la recomendamos

Es un horno de 12 pulgadas y una freidora de aire de 9 L, así que cocinas con aire, horneas o haces las dos cosas a la vez.

Su pared divisoria permite preparar dos recetas distintas al mismo tiempo y el modo Sync hace que ambas terminen recién hechas.

Tiene ventana para controlar el punto de cocción sin abrir la cubeta y sin pérdidas de calor.

Incluye piedra para pizzas de hasta 30 cm.

Comprar en Cecotec por 149 €

Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza

Hay muchas freidoras de aire por ahí, pero pocas se parecen a la Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, porque aquí tienes dos aparatos en uno. Por un lado, una freidora de aire de 9 L que llega hasta 200 ºC y que, gracias a su ventana, te deja ver cómo van tus patatas o tus alitas sin tocar nada. Por otro, un horno de 12 pulgadas con doble resistencia para hornear de forma uniforme. Y lo mejor es que, si divides la cubeta, puedes cocinar dos platos distintos y dejar que el modo Sync se encargue de que lleguen a la mesa a la vez. Además, es muy fácil de usar gracias a su pantalla a color y su acabado en acero inoxidable le da un aspecto elegante que queda genial en cualquier cocina.

Te hace el día a día mucho más fácil, y eso es lo que importa cuando compras un pequeño electrodoméstico como este. Si en casa sois muchos, o si te gusta tener siempre la cena a punto sin tirar de muchos cacharros, es la compra que estabas buscando. Rápida, versátil y cómoda. Es ideal.

Comprar en Cecotec por 149 €

¿Tiene buenas reseñas?

Hay quienes dicen que es la mejor compra que han hecho, así que sí, esta freidora de aire-horno de Cecotec tiene muy buenas reseñas. Aquí hemos recopilado algunas para que puedas leerlas sin tener que buscar:

"La mejor compra. Se la he regalado a mi amiga, son 5 en casa y le sacan mucho rendimiento, comida sana, y cocina rápido. Hay que usar el aceite en spray para que los alimentos no queden resecos."

"Muy contentos, se cocina muy bien, se agradece no utilizar tanto aceite. Somos 5 y cumple."

"Puntazo de freidora, el cestillo superior es suficientemente grande para 4 personas que somos en casa y luego tienes el cestillo de pizza que también funciona perfecto para patatas. Super recomendable."

Con Cecotec, tienes envío gratis con entrega en 24-72 horas, 3 años de garantía, 14 días para devolverla si no te convence y la posibilidad de pagar a plazos. ¡Aprovecha!

En calidad de Afiliado, mitele PLAZA obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables. La inclusión de enlaces no influye en la independencia editorial de este medio.