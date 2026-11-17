telecinco.es 17 NOV 2026 - 15:54h.

Aprovecha las rebajas de Dyson para renovar tus dispositivos favoritos y conseguir tecnología premium a precios mucho más bajos de lo habitual.

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El Pre Black Friday de Dyson ya está aquí y este año llega con descuentos de hasta 400€ en tecnología, una oportunidad perfecta para hacerse con algunos de los dispositivos más populares de la marca a un precio mucho más atractivo. Si llevas tiempo pensando en renovar tu aspiradora, hacerte con un nuevo secador o descubrir las ventajas de sus herramientas de cuidado capilar, este puede ser el momento ideal para dar el paso y aprovechar algunas de sus ofertas más irresistibles.

Para ponértelo más fácil, hemos seleccionado cinco productos Dyson con descuentos fantásticos a los que merece la pena echar un ojo durante esta campaña. Una pequeña selección para que encuentres inspiración, descubras qué dispositivos puedes conseguir a mejor precio y aproveches el Pre Black Friday para renovar la tecnología de tu hogar o tu rutina de cuidado personal sin gastar de más.

Descubre todas las ofertas del Pre Black Friday de Dyson

Moldeador multifunción y secador Dyson Airwrap

Si quieres conseguir un peinado de peluquería sin tener que utilizar varios dispositivos, no pierdas de vista el Dyson Airwrap Origin, el primero de los chollazos de los que te vamos a hablar. Este moldeador multifunción permite secar, rizar y dar forma al cabello con tres accesorios diferentes, entre ellos un cilindro de 40 mm que crea rizos en ambas direcciones. Por otro lado, su tecnología de efecto Coanda aprovecha el flujo de aire para moldear el pelo, y el control inteligente de temperatura mide el calor 40 veces por segundo para ayudar a proteger su brillo natural.

Gracias al Pre Black Friday de Dyson puedes conseguirlo por 329€, lo que supone un ahorro de 120 euros. ¡Una oportunidad para hacerte con uno de los moldeadores más conocidos de Dyson a un precio especial!

Comprar en Dyson por ( 449€ ) 329€

Aspiradora sin cable Dyson V15 Detect™ Absolute

La Dyson V15 Detect Absolute es otro electrodoméstico fantástico y perfecto para ti si buscas una aspiradora potente para mantener tu casa impecable. Entre sus puntos fuertes están sus 240 vatios de aire de succión y su motor digital Hyperdymium, capaz de alcanzar las 125.000 rpm. Aparte de esto está el cabezal Fluffy Optic, que ilumina el polvo microscópico para que puedas detectar incluso la suciedad que normalmente pasa desapercibida.

También incorpora un sensor que analiza las partículas hasta 15.000 veces por segundo y ajusta automáticamente la potencia de succión. Además, su filtración HEPA captura el 99,97% de las partículas microscópicas de hasta 0,1 micras y ofrece hasta 60 minutos de autonomía.

Sin duda, una oferta interesante para hogares con mascotas, gracias a su sistema antienredos. Durante el Pre Black Friday puedes conseguirla por 549€ en lugar de por los 799€ habituales.

Comprar en Dyson por ( 799€ ) 549€

Plancha secador de pelo Dyson Airstrait

Otro chollazo que merece la pena aprovechar durante el Pre Black Friday de Dyson es la plancha secador Airstrait, sobretodo si quieres alisar tu cabello sin recurrir a las placas calientes de las planchas tradicionales. Este dispositivo seca y alisa el pelo al mismo tiempo utilizando únicamente aire, por lo que ayuda a evitar los daños asociados al calor extremo. Su potente motor permite acelerar el peinado y su tecnología de control de temperatura mide el calor del flujo de aire hasta 500 veces por segundo. Asimismo, ayuda a reducir el encrespamiento y los cabellos rebeldes hasta en un 66%, dejando una melena suave, brillante y con movimiento natural.

Su precio habitual es de 399€, pero durante el Pre Black Friday puedes ahorrar 70 euros en la compra. No lo dudes más y renueva ahora tus herramientas de cuidado capilar.

Comprar en Dyson por ( 399€ ) 329€

Auriculares Dyson OnTrac

Si lo tuyo es disfrutar de la música con una buena calidad de sonido y sin distracciones, también hemos encontrado una ofertaza para ti: los Dyson OnTrac. Estos auriculares cuentan con cancelación activa de ruido de hasta 40 dB, gracias a sus ocho micrófonos, para ayudarte a aislarte del entorno y concentrarte en lo que escuchas.

Otro de sus grandes atractivos es la autonomía: ofrecen hasta 55 horas de reproducción y disponen de carga rápida, con la que puedes conseguir hasta 2,5 horas de uso en solo 10 minutos. Asimismo, incorporan controles táctiles para gestionar el volumen, cambiar de canción o atender llamadas sin sacar el móvil.

¿Lo mejor? Su precio ha pasado de 499 a 299 euros, por lo que puedes ahorrar 200 euros con esta oferta de Pre Black Friday si finalmente te decides a apostar por ello.

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Lámpara de mesa Dyson Solarcycle Morph CD06

La última de las gangas que te traemos para aprovechar el Pre Black Friday de Dyson es la lámpara de mesa Solarcycle Morph, un dispositivo inteligente cuya tecnología adapta automáticamente la intensidad y la temperatura de color de la luz según la iluminación natural, la hora del día y tu edad.

Cuenta con diferentes modos preestablecidos, como Relajación y Estudio, y también ofrece un modo Despertador que aumenta gradualmente el brillo para simular un amanecer. Si necesitas concentrarte en una tarea, puedes activar el modo Boost, que proporciona 20 minutos de luz brillante de alta intensidad. Por otro lado, permite personalizar hasta 20 configuraciones para ajustarse a tus rutinas.

Durante el Pre Black Friday puedes ahorrar 150 euros en su compra, una oportunidad para incorporar tecnología inteligente a tu espacio de trabajo o lectura a un precio muy económico.

Comprar en Dyson por ( 549€ ) 399€

El Pre Black Friday de Dyson es una oportunidad increíble para renovar algunos de los dispositivos de tu hogar y ahorrar en la compra. Como has podido comprobar, las ofertas incluyen desde aspiradoras sin cable y herramientas de peinado hasta auriculares y soluciones de iluminación inteligente, con descuentos que alcanzan los 400 euros según el producto. Si tenías alguno de estos dispositivos en tu lista de deseos, ahora puedes conseguirlo a un precio mucho más atractivo. ¡No dejes pasar las ofertas y aprovecha el Pre Black Friday de Dyson antes de que termine la campaña!

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