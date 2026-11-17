La sentencia en la que se condena al actor Luis Lorenzo y a su pareja detalla que no está probado que envenenaran a la tía Isabel

El actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Suárez, condenados por el trato degradante a su tía: penas de 5 y 9 años de cárcel

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MadridEl actor Luis Lorenzo y su pareja, Arancha Palomino, han sido condenados por la detención ilegal de su tía. El artista ha recibido una sentencia de cinco años de cárcel, mientras que su pareja tendrá que pasar nueve años en prisión. La Audiencia Provincial de Madrid apunta a que la anciana, de 85 años, fue sometida a un trato degradante y murió poco después, como ha informado Isabel Sanz en 'Informativos Telecinco'.

Como recoge la sentencia, sus últimos años de vida fueron un infierno. La tía Isabel vivió aislada por completo de su entorno familiar más cercano, sin posibilidad de comunicarse con nadie y con una pérdida paulatina de sus facultades. La sentencia que condena al actor Luis Lorenzo y su pareja lo califica de ataque contra la integridad moral y su dignidad.

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No está probado que la envenenaran

Los dos han sido condenados a cinco y nueve años de prisión. Luis Lorenzo es el responsable de detención ilegal de la anciana, y trato degradante, a su pareja, la sobrina de la víctima, se le suman los delitos de estafa agravada continuada.

Los dos en junio de 2021 se llevaron a la anciana a Madrid, la sacaron de su entorno para someterla a una situación indigna. Con el paso del tiempo, ella cambió el testamento dejándole los bienes a la pareja. Llegaron a controlar todo su patrimonio.

Sin embargo, la sentencia detalla que no está probado que la envenenaran, a pesar de los altos contenidos de cadmio y magnesio que se encontraron en la primera autopsia. Por su parte, la cuidadora de la tía Isabel ha quedado libre de cargos. Señala que, por el contrario, de las conversaciones que mantuvo con la empresa para la que trabajaba se desprende su preocupación por el estado de la mujer, así como sus avisos sobre la falta de medicación y de material necesario para atenderla.

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El tribunal declara probado que Luis Lorenzo y su pareja acudieron el 10 de marzo de 2021 al domicilio de Isabel Suárez en Grado (Asturias) y la convencieron para que les acompañara a una residencia de Rivas-Vaciamadrid.

Alejada de su entorno y familiares

Añade que la mujer entendía que se trataba de una estancia temporal como había sucedido en otras ocasiones y que regresaría a su casa unos días después, pero permaneció en el domicilio de los condenados en Madrid hasta su fallecimiento alejada de su entorno y de sus familiares. La resolución relata que los condenados actuaron de común acuerdo para aislarla e incomunicarla de sus hermanos, cuñadas, sobrinas y amigos dificultando sus contactos telefónicos y evitando que pudiera regresar a Asturias, pese a que ese era su deseo.

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Agrega que la mujer, que antes del traslado llevaba una vida autónoma, fue perdiendo progresivamente movilidad y facultades cognitivas hasta encontrarse en una situación de gran dependencia y vulnerabilidad. La Sala explica que durante su estancia en la vivienda los condenados impidieron a Isabel utilizar los cuartos de baño de la casa y la obligaban a bajar a los aseos comunes del garaje.

No recibió atención ni los cuidados necesarios

También considera acreditado que no recibió la atención y los cuidados que precisaba, que no le administraban correctamente la medicación que tenía prescrita y que dormía en una cama inadecuada para sus necesidades.

La resolución destaca un episodio que tuvo lugar el 17 de abril de 2021 cuando los acusados acudieron al parque Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos y dejaron a Isabel sola en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid desde aproximadamente la una de la tarde hasta las nueve de la noche. Lo hicieron pese a conocer las limitaciones cognitivas que ya presentaba y desoyendo las llamadas de los trabajadores del establecimiento y de agentes de la Policía Municipal, recoge la sentencia.

Control de su patrimonio

Añade que Arancha Suárez aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio. Así, el 7 de mayo de 2021, después de que Isabel hubiera permanecido ingresada en urgencias en el hospital Ramón y Cajal, la acusada la acompañó a una notaría de Madrid donde su tía otorgó un nuevo testamento a su favor revocando el anterior.

En ese documento le legaba la vivienda que poseía en Grado y el dinero de sus cuentas bancarias, según declara la Audiencia, que anula este testamento y acuerda que Arancha Suárez reintegre a la masa hereditaria algo más de 15.000 euros. La Sala subraya que Isabel había llevado hasta su traslado a Madrid una vida independiente y sus familiares y amigos relataron que se desplazaba en tren, acudía al mercado y realizaba tareas cotidianas sin necesitar ayuda.

Para el tribunal, ello resulta relevante para determinar el cambio experimentado durante los meses que Isabel permaneció en el domicilio de los acusados y la situación de dependencia en la que llegó a encontrarse.

El abogado de la acusación particular que ejercieron los hermanos de la fallecida, Jaime Sanz de Bremond, ha expresado su satisfacción por la sentencia que, ha destacado, avala sus tesis y ha recordado que fue el únicos que acusó por el delito continuado de estafa y de detención ilegal y solicitó la nulidad del testamento que los condenados hicieron otorgar a Isabel Sánchez semanas antes de su muerte, que también ha acordado el tribunal.