Lorena Romera 17 NOV 2026 - 09:00h.

El exconcursante de 'Gran Hermano' se ha roto al hablar de su ruptura con Susana Molina

Susana Molina y Gonzalo Montoya reaparecen juntos: su posado, 7 años después de romper en 'La isla de las tentaciones'

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Gonzalo Montoya se ha sincerado como nunca sobre su historia de amor con Susana Molina. El que fuera concursante de 'Gran Hermano' se ha mostrado visiblemente emocionado y con la voz quebrada al recordar cómo se enamoró de la murciana, con la que mantuvo una relación que le cambió para siempre. Una ruptura sentimental que, tras más de 10 años, tuvo lugar en 'La isla de las tentaciones', marcando un antes y un después en su vida.

La historia entre ambos se remonta a 2013, cuando se conocieron en 'GH' durante la décima cuarta edición del concurso. Tras meses de convivencia, el romance traspasó la pantalla hasta el punto de que, tras su expulsión, el sevillano llegó a saltarse las normas de una prueba semanal con el único propósito de declararle su amor. Tras salir del reality, la pareja decidió consolidar su noviazgo y se mudó a Sevilla en 2013, donde compartieron cerca de siete años de convivencia.

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Sin embargo, esa estabilidad saltó por los aires cuando decidieron poner a prueba su relación participando en la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. Aunque no se produjeron infidelidades, ciertas actitudes y comentarios de Gonzalo en su villa provocaron una profunda decepción en Susana. En la hoguera final, la murciana confesó entre lágrimas que dudaba de sus sentimientos y decidió abandonar el programa sola, dejando a Gonzalo en shock.

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La separación supuso un proceso largo y complicado para ambos, pero con el paso de los años, la madurez permitió que ambos retomaran el contacto desde el cariño y la amistad. En la actualidad, las vidas de ambos han tomado caminos nuevos y felices. Susana rehízo su vida sentimental junto a Guille Valle, con quien contrajo matrimonio en junio de 2025 en una boda a la que llegó a invitar al propio Gonzalo (aunque finalmente no pudo acudir).

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En abril de este mismo año, la expareja volvió a coincidir en la Feria de Abril. Un encuentro que inmortalizaron en una foto que no tardó en viralizarse en redes sociales. Ahora, durante su entrevista en La influencia, de Nacho Pla, el creador de contenido ha reflexionado sobre aquellos años con profunda nostalgia: "En dos días ya estaba enamorado. Fue muy bonito, a pesar de que acabó como acabó. Supe lo que es amar de verdad a una persona a la que a día de hoy le tengo cariño familiar, que no puedo compararlo con nada en este mundo".

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Gonzalo Montoya se siente muy orgulloso de poder decir que se enamoraron en la casa de Guadalix de la Sierra, porque "muy poca gente puede decir que se haya enamorado en la casa de 'Gran Hermano"', ha expresado. "Jamás hablaré mal de una persona que me ha enseñado tanto", ha señalado el sevillano, que ha dejado claro que 'La isla de las tentaciones' no fue lo que dinamitó su relación, sino él.

"El amor lo rompí yo. Susana me repetía constantemente: 'No me quieras tanto y quiéreme mejor'. Dejé escapar al amor de mi vida. Lo que le pasa a todas las parejas, pero todas las parejas no se exponen mediáticamente. Eso es lo que, digamos, detonó un poco el haber continuado con la relación", ha señalado Gonzalo Montoya, que no ha podido evitar romperse al recordar el final de su relación con Susana Molina.