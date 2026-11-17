El sector ferroviario protagoniza hoy otra huelga para exigir mayor seguridad en la red

El Ministerio de Transportes ha establecido unos servicios mínimos que, según Renfe, no se están cumpliendo

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El sector ferroviario ha iniciado desde la pasada medianoche una jornada de huelga convocada por la representación sindical en Renfe, Adif y las operadoras privadas Ouigo e Iryo para exigir mayor seguridad en la red española.

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El Ministerio de Transportes ha establecido los servicios mínimos para esta jornada que durará 24 horas, que fijan un 75 % en horas punta para cercanías, un 72 % en alta velocidad y larga distancia y un 65 % en media distancia. Sin embargo, Renfe ha denunciado que no se están cumpliendo estos servicios mínimos y recomienda usar otros medios de transporte alternativos para evitar problemas de desplazamientos.

Renfe advierte de "demoras de varias horas" por la huelga y recomienda usar medios alternativos de transporte

Por su parte, Renfe ha informado de que la "elevada afectación" del servicio por la huelga en el sector ferroviario está provocando "demoras de varias horas". En su cuenta de X, la empresa ha señalado que el seguimiento del paro está causando que haya "una disponibilidad muy limitada de plazas para reubicaciones". Por este motivo, ha llamado a evitar desplazamientos "no imprescindibles" y buscar medios alternativos de transporte. En todo caso, ha señalado que están disponibles los cambios y anulaciones sin coste.

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El sector ferroviario ha convocado una huelga para este martes con el objetivo de reclamar mejoras en la seguridad en el sistema español y en las condiciones laborales en las plantillas de Adif y Renfe, para las que piden refuerzos, entre otras reivindicaciones.

La huelga en Grupo Renfe ha sido convocada por el Comité General del Grupo Renfe (CGGR), el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf), Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de Trabajadores (UGT), Sector Federal Ferroviario de la Confederación General del Trabajo (SFF-CGT), el Sindicato Ferroviario Intersindical (SF-I) y Alternativa Ferroviaria (Alferro) para toda España y durante todo el día (de 0.00 horas a 23.59 horas).

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Situación de la seguridad ferroviaria

Esta huelga llega justo una semana después de otra huelga convocada por "la situación de la seguridad ferroviaria" y el "incumplimiento" de compromisos previos por parte de Semaf. Los maquinistas, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, anunciaron que realizaban su propia convocatoria para este martes y el día 23, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

Semaf, junto a sindicatos como CCOO y UGT, se ha reunido en los últimos días con el Ministerio de Transportes, Adif, Renfe y la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), sin que se haya logrado hasta el momento la desconvocatoria a pesar de las medidas aprobadas por el Gobierno: un decreto que faculta a maquinistas a parar o no reiniciar el tren ante "riesgo grave", un plan para mejorar la seguridad de la alta velocidad, la creación del Defensor de Víctimas de Accidentes de Transporte Colectivo y las ayudas a los afectados por el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Alrededor de 7.000 maquinistas pertenecientes a las operadoras mencionadas están llamados a la jornada de huelga con la vista puesta en reclamar la ejecución total de las medidas de seguridad ferroviaria acordadas el pasado mes de febrero. Los maquinistas han reconocido "avances técnicos" pero han precisado que faltan por aprobar "cuestiones esenciales" y que mantendrán las movilizaciones hasta observar soluciones "aprobadas y publicadas".

"Durante meses hemos asistido a una parálisis injustificable basada en excusas burocráticas para no aplicar medidas de seguridad que ya estaban firmadas desde febrero; lamentablemente, solo cuando el colectivo de maquinistas ha parado los trenes el 29 de octubre y el 10 de noviembre se han empezado a dar los primeros pasos reales", ha declarado el secretario general de Semaf, Diego Martín.

Precisamente, desde Semaf ha agrupado las reivindicaciones en cinco bloques "prioritarios". Entre ellos, la creación de de un sistema de alertas meteorológicas propio e independiente para el ferrocarril, la puesta en marcha de un registro centralizado de riesgos o la modernización de los sistemas de protección del tren.

Además, desde la central sindical exigen realizar auditorías eficaces sobre las Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) y la aplicación de soluciones técnicas las deficiencias detectadas tanto en trenes como en infraestructura. También piden protocolos de relevo asistencia y periodos de descanso para los maquinistas tras sufrir arrollamientos en la vía.

Cambios en Transportes, Adif y Renfe

Desde el siniestro de Urda, que ha provocado al menos 69 muertes, se han producido la dimisión del exministro de Transportes, Óscar Puente; la renuncia del entonces presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña; y el cese del antes presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Estos han sido reemplazados en sus funciones, respectivamente, por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo; Joaquim Hortalà i Vallvé e Inmaculada Gutiérrez Carrizo.

Servicios mínimos

Transportes ha establecido los servicios mínimos para la huelga convocada en el Grupo Renfe para este martes 17, que oscilarán entre el 50% y el 75% en Cercanías, en función de las franjas horarias, y alcanzarán el 72% en los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia.

En concreto, los servicios mínimos en Cercanías serán del 75% en las horas punta (comprendidas entre las 06.00 y las 09.00 horas, las 13.30 y las 15.30 horas y las 18.30 y las 20.30 horas), mientras que durante el resto de la jornada circulará el 50% de los trenes habituales.

Respecto a los servicios de Media Distancia, el porcentaje de trenes garantizados se sitúa en una media del 65% y en Alta Velocidad y Larga Distancia será del 72% de los servicios habituales. En el transporte de mercancías se han establecido unos servicios mínimos del 26% de la programación prevista.

Por su parte, Iryo espera operar 28 trenes del total de sus 40 programados para este martes, mientras que el resto no circularían y se alcanzaría un 70% de servicios mínimos en la jornada de huelga.

Finalmente, Ouigo mantendrá la circulación de 17 de los 27 trenes programados, de forma que prevé mantener cerca del 63% de sus servicios programados para esa jornada.