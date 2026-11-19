telecinco.es 19 NOV 2026 - 13:56h.

Hoy, 19 de noviembre, termina la espera y Grand Theft Auto VI se estrena en PS5 con Jason y Lucia como protagonistas de la aventura

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Han pasado 13 años desde que GTA V llegó a nuestras vidas, y hoy, 19 de noviembre, por fin termina la espera: Grand Theft Auto VI ya está disponible en PS5. Trece años de rumores, filtraciones, tráilers analizados fotograma a fotograma y debates interminables en redes. Pocas veces un juego ha hecho esperar tanto, y pocas veces la gente ha tenido tantas ganas de que llegue el día.

Con un estreno así, lo normal es que todo el mundo ande buscando dónde comprar GTA VI. Por eso hemos reunido varias tiendas para que compares y no pagues más de la cuenta.

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Qué te espera en GTA VI

Rockstar Games nos devuelve a Vice City, esta vez dentro del universo de Leonida, en una aventura de mundo abierto con dos protagonistas que llevan meses acaparando conversaciones: Jason y Lucia. Es el regreso de una saga que ha marcado a toda una generación, y se nota en la ilusión con la que la comunidad lo recibe.

No hace falta darle muchas más vueltas: después de tantos años de espera, la mayoría solo quiere tener su copia cuanto antes. Y ahí entra lo importante, que es elegir bien dónde comprar.

Dónde comprar GTA VI para PS5 al mejor precio

Todas las tiendas de esta lista venden la misma versión: la edición estándar de Grand Theft Auto VI para PS5, en formato código en caja. Es decir, te llevas la caja, pero el juego se descarga en la consola con el código que trae dentro. Estos son los precios de cada una y las plataformas donde puedes conseguirlo:

Como ves, casi todas las tiendas se mueven en el mismo precio, pero hay una excepción: Miravia es la opción más barata de la lista, con 76,19 euros, unos 3 euros menos que el resto.

Si prefieres comprar donde ya tienes cuenta, o te fías más de una tienda concreta, el precio es el mismo en las demás, así que puedes elegir la que te resulte más cómoda.

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GTA VI ya está disponible, y lo único que queda por decidir es dónde comprarlo. Echa un vistazo a las opciones, compara y quédate con la que mejor te encaje. Los precios pueden cambiar a lo largo del día, así que conviene confirmarlos en la web de cada tienda antes de pagar.

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