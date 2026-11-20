telecinco.es 20 NOV 2026 - 09:30h.

Mercadona cuenta con diferentes productos para perfumar tu ropa según el tipo de prenda y el resultado que busques

También puedes refrescar el aroma de tus prendas y de los textiles del hogar sin necesidad de pasar por la lavadora

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La fragancia que desprende nuestra ropa también contribuye a nuestra imagen personal. Conseguir que las prendas tengan un aroma agradable depende, en parte, de los productos que utilizamos para lavarlas y cuidarlas.

En Mercadona encontrarás diferentes soluciones para cada necesidad: desde productos que aportan suavidad y perfume durante el lavado hasta otros que permiten potenciar la fragancia o refrescar los tejidos sin necesidad de lavarlos.

Te contamos cuándo utilizar cada uno para sacarles el máximo partido.

¿Cuándo se utiliza el suavizante?

Muy sencillo: cuando buscas aportar suavidad y perfume a tu ropa.

Si tienes prendas sucias y necesitas hacer un lavado completo, el suavizante es el complemento ideal de tu detergente habitual. Además de aportar una fragancia agradable, ayuda a que los tejidos queden más suaves y las prendas resulten más confortables al contacto con la piel.

Su utilización es muy sencilla: añade el detergente en el compartimento correspondiente de la lavadora y vierte el suavizante en el cajetín destinado para ello. Después, selecciona el programa de lavado adecuado.

Pero debes tener en cuenta que el suavizante no es adecuado para todas las prendas. Algunas prendas técnicas, deportivas, elásticas o fabricadas con tejidos especiales necesitan cuidados específicos. En estos casos, conviene seguir las recomendaciones de lavado de cada prenda.

¿Cómo potenciar el perfume de tu ropa?

Si lo que buscas es potenciar la fragancia de tus prendas durante el lavado, puedes recurrir a los perfumadores para ropa.

Estos productos están diseñados específicamente para aportar perfume a los tejidos. Son especialmente recomendables para prendas técnicas, deportivas, con lycra o para aquellos tejidos en los que prefieras no utilizar suavizante.

¿Cómo se utilizan? Añade el detergente en su compartimento habitual y vierte el perfumador en el cajetín destinado al suavizante. Puedes utilizarlo solo o combinarlo con tu suavizante preferido. Después, selecciona el programa de lavado que necesites.

Si quieres ir más allá y conseguir una fragancia diferente, puedes combinar el suavizante con el perfumador y personalizar así el aroma de tu ropa.

Perfumar las prendas sin pasar por la lavadora

No siempre es necesario lavar una prenda para recuperar una sensación de frescura. Para esos momentos, los ambientadores de tejidos son una solución práctica.

Están pensados para refrescar los tejidos cuando han absorbido olores del entorno y quieres recuperar una sensación de frescura sin necesidad de lavarlos.

Puedes utilizarlos tanto en prendas de vestir como en diferentes textiles del hogar, por ejemplo, cortinas, sofás, cojines o mantas.

Gracias a su aplicación directa, ayudan a mantener una sensación de frescura entre lavados, especialmente en aquellos tejidos que no se lavan con tanta frecuencia.

Tres soluciones para que puedas disfrutar de un aroma agradable en tu ropa y en los textiles de tu hogar, adaptando cada producto a lo que necesitas en cada momento.