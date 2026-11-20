telecinco.es 20 NOV 2026 - 10:33h.

Explora las diferencias entre tuestes, orígenes y variedades para disfrutar de una taza perfecta en casa cada mañana

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Elegir café en grano suele parecer más complicado de lo que es. En el fondo, todo se reduce a tres preguntas: cómo vas a prepararlo, qué sabor te gusta y cuánto consumes. Con esas respuestas claras, la decisión es mucho más fácil.

En esta selección de los mejores cafés en grano de 2026 recorremos diez propuestas muy distintas, desde un café de finca hasta formatos de un kilo pensados para el consumo diario. Cada una encaja en un perfil concreto, así que decidir qué café en grano comprar resulta más sencillo, tanto si buscas la mejor relación calidad-precio como un grano especial para ocasiones puntuales.

Incapto Café de Brasil en grano: para quien empieza en el grano

Si das tus primeros pasos con el café en grano, este es un buen punto de partida. Su origen brasileño se traduce en una taza amable, con recuerdos a chocolate y frutos secos y una acidez muy contenida. No intimida y se adapta con facilidad a distintas cafeteras. Eso sí, quien busque un café muy contundente lo notará suave.

Por qué elegirlo:

Es un café de origen único , con un sabor fácil de reconocer.

, con un sabor fácil de reconocer. Funciona en espresso, moka y superautomática.

Gusta incluso a quien rechaza los cafés amargos.

Además, disfruta de un 20% de descuento con el cupón MEDIASET (oferta válida para pedidos de café en grano mayores a 49€, un uso por cliente, no combinable y válidos del 16 al 30/11)

Comprar en Incapto

Illy Café en grano de tueste Classico: elegancia italiana en la taza

Illy es una de las mejores marcas de café en grano para quien valora la constancia. Este tueste medio ofrece una taza con matices dulces que recuerdan al caramelo. Es un café que se disfruta sin esfuerzo, y por eso funciona tan bien con invitados o a media tarde. Se paga algo más que en un café de supermercado, pero la regularidad lo compensa.

Por qué elegirlo:

Está elaborado con 100 % arábica .

. Llega en un bote de 250 g que protege el aroma.

Su sabor es muy parecido de una compra a otra.

Comprar en Illy

Tea Shop Café de Coco con Frutos Secos: un giro tropical para el café

Cupón de descuento (-10%): TELECINCO10

Aquí el protagonista es el aroma. El coco y los frutos secos dan al café un carácter goloso que se percibe desde que abres el paquete, a medio camino entre el café y un postre. No es el grano que se toma a diario, sino el que se elige cuando apetece algo distinto. Conviene saber que es un café aromatizado y que no se detalla su origen.

Por qué elegirlo:

Resulta ideal con un poco de leche.

Permite disfrutar de un toque dulce sin añadir azúcar.

Es un buen regalo para quien le gustan los cafés diferentes.

Comprar en Tea Shop

Starbucks Espresso Roast Dark: tostado profundo con fondo dulce

Es un café pensado para quien quiere carácter. El tueste oscuro aporta un sabor profundo, con un punto caramelizado que suaviza el amargor. Resiste bien la leche, por lo que es un buen candidato para un cappuccino o un latte. Quien prefiera tazas suaves quizá lo encuentre demasiado marcado.

Por qué elegirlo:

Es un grano de arábica con tueste oscuro.

con tueste oscuro. Mantiene el sabor aunque lleve leche.

Va bien como espresso corto y fuerte.

Comprar en Fnac

Lavazza Crema e Gusto Clásico: formato grande para el día a día

Para casas donde el café no descansa, este es un clásico que cumple. La mezcla de arábica y robusta aporta una crema abundante y un sabor cremoso, con la intensidad justa para empezar bien la mañana. Al ser un blend, no esperes matices de origen, pero sí un resultado fiable en casi cualquier máquina.

Por qué elegirlo:

Viene en bolsa de 1 kg, pensada para el consumo diario.

Se adapta bien a las cafeteras superautomáticas.

Ofrece una crema espesa y duradera.

Comprar en PcComponentes

Club del Gourmet Colombia 100 % Arábica: equilibrio y dulzura con notas de chocolate

Esta propuesta colombiana apuesta por un perfil aromático equilibrado y agradable. Elaborado con granos de las variedades Colombia y Castillo, cultivados en la región del Cauca, destaca por sus notas dulces y recuerdos a chocolate, acompañados de un cuerpo equilibrado y una acidez moderada. Es una buena elección para quienes buscan un café con personalidad, pero sin sabores demasiado intensos.

Por qué elegirlo:

Es un café 100 % arábica de tueste natural.

de tueste natural. Sus notas dulces y achocolatadas aportan una taza equilibrada.

Procede de la región colombiana del Cauca, a unos 1.800 metros de altitud.

Comprar en El Corte Inglés

Bialetti Intenso Tueste Oscuro: firmeza italiana en formato kilo

Bialetti propone un grano rotundo, sin medias tintas. Su tueste oscuro da una taza potente y de mucho cuerpo, de las que despiertan a primera hora. Es una opción lógica si tu café necesita fuerza. Echarás en falta algo más de información sobre la variedad y la fecha de tueste, pero en intensidad cumple.

Por qué elegirlo:

Llega en formato de 1 kg.

Combina bien con la cafetera italiana y el espresso.

Se nota incluso si le añades leche.

Comprar en PcComponentes

Saula Premium Original natural arábica ecológico: suave, natural y con sello eco

Un café para quienes prefieren cuidar lo que beben. Su tueste natural evita el amargor del torrefacto y deja una taza ligera y agradable a cualquier hora del día. Con leche pierde algo de presencia, así que brilla más solo o con una nube de leche.

Por qué elegirlo:

Cuenta con certificación ecológica .

. Se presenta en paquete de 500 g.

Es muy fácil de beber, incluso para quien se inicia.

Comprar en Carrefour

Café de Finca Cielito Lindo: trazabilidad hasta la finca

Saber de qué finca procede el café aporta un valor añadido que se agradece. Esta propuesta ofrece un perfil dulce y aromático, con una elaboración cuidada que invita a prepararlo con tiempo. Su envase de 250 g es perfecto para probar, aunque se acaba pronto.

Por qué elegirlo:

Procede de una finca concreta .

. Tiene un aroma dulce muy agradable al moler.

Es un buen regalo para cafeteros.

Comprar en Fnac

L'Or Espresso Brazil natural: el comodín de la despensa

Un grano natural de Brasil de cuerpo medio y sabor equilibrado, de esos que rara vez fallan. Si buscas el mejor café en grano calidad-precio, esta opción merece un lugar en tu lista. No ofrece los matices de un café de especialidad, pero cumple con soltura en el espresso de cada día.

Por qué elegirlo:

Se vende en paquete de 500 g.

Es fácil de encontrar en supermercados.

Resulta agradable para casi todos los paladares.

Comprar en Carrefour

Qué tener en cuenta antes de comprar café en grano

Arábica, robusta o mezcla: el arábica destaca por su aroma y su suavidad, mientras que la robusta ofrece más cuerpo, una crema más densa y un extra de cafeína.

el arábica destaca por su aroma y su suavidad, mientras que la robusta ofrece más cuerpo, una crema más densa y un extra de cafeína. Tipo de tueste: el natural deja que se note el carácter auténtico del grano, el torrefacto lleva azúcar añadida que enmascara los matices. Si buscas calidad, elige café natural o una mezcla bien equilibrada.

el natural deja que se note el carácter auténtico del grano, el torrefacto lleva azúcar añadida que enmascara los matices. Si buscas calidad, elige café natural o una mezcla bien equilibrada. Grado de tueste: puede ser claro, medio u oscuro. Cuanto más tostado, más amargo resulta y menos acidez tiene.

puede ser claro, medio u oscuro. Cuanto más tostado, más amargo resulta y menos acidez tiene. Origen: los cafés de Brasil suelen ser dulces y suaves; los de Kenia, en cambio, resultan más ácidos y frutales.

los cafés de Brasil suelen ser dulces y suaves; los de Kenia, en cambio, resultan más ácidos y frutales. Perfil de sabor: fíjate en las notas que describe el fabricante: frutales, florales, a chocolate o a frutos secos.

fíjate en las notas que describe el fabricante: frutales, florales, a chocolate o a frutos secos. Método de preparación: no es lo mismo una cafetera espresso, una superautomática, una moka, un filtro o una prensa francesa; cada una pide un café distinto.

no es lo mismo una cafetera espresso, una superautomática, una moka, un filtro o una prensa francesa; cada una pide un café distinto. Frescura: comprueba la fecha de tueste y, una vez abierto, mantén el paquete bien cerrado.

comprueba la fecha de tueste y, una vez abierto, mantén el paquete bien cerrado. Formato: los paquetes de 250 g sirven para probar; si tomas café a diario, salen mejor los de 500 g o 1 kg.

los paquetes de 250 g sirven para probar; si tomas café a diario, salen mejor los de 500 g o 1 kg. Precio: calcula lo que cuesta el kilo y valora si prefieres un café comercial o uno de especialidad.

Preguntas frecuentes sobre el café en grano

¿Cuál es el mejor café en grano?

No hay uno solo: depende de tus preferencias y de cómo lo prepares. En esta selección encontrarás alternativas para distintos gustos.

¿Qué diferencia hay entre arábica y robusta?

El arábica es más delicado y aromático. La robusta es más intensa, con más amargor, más cuerpo y más cafeína.

¿Qué es mejor, natural, torrefacto o mezcla?

El natural respeta el sabor original del grano. El torrefacto da un sabor más amargo y la mezcla une los dos tipos de tueste.

¿Qué café en grano va mejor en una cafetera superautomática?

Lo más recomendable es un tueste medio y poco graso, porque los granos muy aceitosos pueden obstruir el molinillo.

¿Y para espresso?

Funcionan bien los cafés con cuerpo, que den buena crema y mantengan un equilibrio entre acidez y amargor.

¿Cuál es mejor para cappuccino?

Un café de carácter intenso, capaz de notarse aunque lo mezcles con leche.

¿Es mejor el café en grano que el molido?

Normalmente sí, porque mantiene mejor el aroma y la frescura, especialmente si lo muelas justo antes de prepararlo.

¿Cuánto dura una vez abierto?

Conviene gastarlo en pocas semanas para aprovechar todo su sabor y aroma.

¿Cómo se conserva?

En un envase hermético, protegido de la luz, del calor y de la humedad.

¿Qué significa que un café sea de especialidad?

Se trata de un café de calidad superior, con origen identificable y un perfil de sabor cuidado desde el cultivo hasta el tueste.

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