telecinco.es 20 NOV 2026 - 16:01h.

Aldeas Infantiles SOS celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con un pleno infantil en el Congreso de los Diputados

157 niños y niñas, procedentes de siete colegios, han presentado sus reivindicaciones y propuestas sobre los derechos de la infancia y el uso equilibrado y responsable de las pantallas y la tecnología

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Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia, 157 niños y niñas de siete colegios de Educación Infantil y Primaria han participado en un pleno infantil en el Congreso de los Diputados, donde se han convertido en Diputados por un Día. Una iniciativa organizada por Aldeas Infantiles SOS que les ha permitido alzar la voz, expresar sus preocupaciones y participar activamente en el debate sobre cuestiones que afectan a sus vidas.

La actividad se enmarca en el programa educativo ‘Abraza tus Valores’, que Aldeas Infantiles SOS desarrolla desde hace 29 años en centros escolares de todo el país para fomentar la educación en valores y el derecho a la participación de la infancia.

En el curso 2026-2027, el programa pone el foco en la responsabilidad en el uso equilibrado y consciente de la tecnología. Después de abordar el respeto y la convivencia en los entornos digitales, esta edición invita a los escolares a reflexionar sobre su capacidad para tomar decisiones por sí mismos, distinguir lo que les conviene y comprender las consecuencias de sus acciones, tanto dentro como fuera de internet.

Durante el pleno, los escolares han utilizado la tribuna del Congreso para trasladar sus reivindicaciones y propuestas. Entre ellas, han destacado la importancia de hacer un uso responsable de las pantallas y de encontrar un equilibrio con otras actividades fundamentales para su desarrollo. Así lo ha expresado una de las participantes al defender que “el tiempo de pantalla tiene que estar adaptado a nuestra edad” y que nunca debe sustituir al “aire puro, lectura, deporte o familia y amigos”.

Otro de los diputados ha reivindicado el derecho de los niños y niñas con discapacidad a recibir una atención adecuada y contar con herramientas tecnológicas accesibles. “Es importante eliminar barreras y utilizar subtítulos para quien no oye, lectores de pantallas para quien no ve y comandos de voz para quien le cuesta usar las manos”, ha señalado.

El derecho al juego y al tiempo libre también ha tenido un lugar destacado en las intervenciones. Una de las escolares ha recordado que los niños y niñas tienen derecho a disfrutar y compartir tiempo con sus amigos, sin que las pantallas ocupen todos los momentos de ocio: “Tenemos derecho a disfrutar y a pasar tiempo libre con nuestros amigos, y no solo a través de una pantalla”.

La protección de la infancia ha sido otra de las cuestiones abordadas durante el pleno. Los participantes han defendido que los entornos digitales también deben ser espacios seguros y que los niños y niñas necesitan mecanismos de ayuda accesibles para protegerse frente a los riesgos de internet. Entre sus propuestas, han planteado la instalación de “pegatinas en los ordenadores que podemos usar con el número 017 de ayuda en ciberseguridad”.

Asimismo, han reclamado que las leyes protejan a la infancia frente al acoso, la explotación y los contenidos perjudiciales también en el entorno virtual, incluidos los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial para crear imágenes falsas o contenidos que puedan perjudicar a los menores.

La paz y el buen trato tampoco pueden quedarse fuera del mundo digital. Uno de los participantes ha recordado que este derecho debe estar presente en todos los espacios en los que se desarrolla la vida de los niños y niñas: “La paz empieza en nuestras clases, colegios, en nuestras casas y en cada mensaje que enviamos”.

Tras las intervenciones, los portavoces infantiles han presentado 14 compromisos y se ha abierto el turno de votaciones, con el objetivo de que los escolares no solo expresen sus reivindicaciones, sino que también se comprometan a contribuir al cumplimiento de los derechos de todos los niños y niñas, dentro y fuera de internet.

Decidir con responsabilidad

A través de ‘Abraza tus Valores’, Aldeas Infantiles SOS propone actividades educativas organizadas en tres bloques para ayudar a los escolares a conocerse mejor, desarrollar su autonomía y aprender a gestionar su tiempo y sus emociones; reflexionar sobre cómo tratan a los demás, tanto dentro como fuera de la red, desde el respeto y la convivencia; y desarrollar el pensamiento crítico para distinguir la información verdadera de la falsa y tomar decisiones conscientes sobre el uso de la tecnología.

Como complemento al trabajo en las aulas, la organización propone también la iniciativa voluntaria de una ‘Semana con Menos Tecnología’, que anima a los alumnos, centros educativos y familias a utilizar las pantallas solo cuando sea necesario y a recuperar tiempo para hablar, jugar, crear, descansar y compartir experiencias.