telecinco.es 25 NOV 2026 - 10:38h.

Esta manzanilla orgánica en flor entera cuesta la mitad por la Black Week de Tea Shop y con nuestro cupón sale aún más barata. ¡Aprovecha!

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No hay nada mejor que una tarde de lluvia repicando en la ventana, una mantita en el sofá y una buena infusión calentita. Si quieres poder volver a disfrutar de esos momentos de calma, además de tiempo, necesitas tener una infusión de calidad como la Manzanilla Orgánica de Tea Shop. Son flores enteras de manzanilla ecológica, sin aditivos, aromas ni colorantes, y sin bolsita. Además, el formato de 100 gramos está rebajado de 22,99 € a 11,50 € por la Black Week de Tea Shop.

Ideal para relajarse, asentar el estómago o simplemente pararse a desconectar del ajetreo del día a día. Además, Tea Shop está de ofertas hasta el 29 de noviembre con rebajas de hasta el 50%, por si quieres otras infusiones, y con nuestro cupón exclusivo TELECINCO10, tienes un 10% extra de descuento que, por supuesto, puedes aprovechar con esta manzanilla.

Te la recomendamos por...

Son flores enteras de manzanilla orgánica, sin OMG, aditivos, aromas ni colorantes.

Es una infusión relajante que acompaña muy bien después de comer o antes de dormir.

Sus propiedades alivian la picazón de garganta y apoyan las defensas, por si el invierno suele sentarte mal.

Con 100 gramos salen unas 50 tazas, así que cada una te cuesta poco más de 20 céntimos.

Comprar en Tea Shop por (22,99 €) 11,50 €

Manzanilla Orgánica de Tea Shop

Lo que más se agradece de la Manzanilla Orgánica de Tea Shop es que se nota que es flor de verdad. Al ser flores enteras, conserva todo su aroma herbal y su sabor, que es amargo y auténtico. Es una infusión pensada para esos ratos en los que necesitas parar, ya sea tras la cena, después de comer o en plena tarde de manta y sofá. Además, prepararla es tan fácil como coger 2 gramos por cada 20 ml de agua y hervir, dejando infusionar entre 5 y 10 minutos. No necesitas más para dejar que haga lo suyo y disfrutes de una infusión aromática, relajante y sabrosa en la tranquilidad de tu hogar.

Y lo mejor es que es una infusión para toda la familia. Relajante, digestiva y con propiedades que ayudan a cuidar las defensas, es de esas compras que haces por probar y que acabas repitiendo una y otra vez. Te la recomendamos encarecidamente, sobre todo ahora que está a mitad de precio.

Comprar en Tea Shop por (22,99 €) 11,50 €

¿Tiene buenas reseñas?

Una valoración media de 4,7 sobre 5 siempre invita al optimismo, y ese es el caso de esta manzanilla. Si echas un vistazo a las reseñas de usuarios, como las que recopilamos aquí, verás que todos coinciden en lo sabrosa y aromática que es, pero sobre todo en cómo ayuda a relajarse de verdad.

"La probé por curiosidad y me ha sorprendido cuanto sabor puede tener una manzanilla. Adiós a las bolsitas."

"Tiene un sabor suave, muy bueno. Lo tomo por la noche antes de dormir y descanso de maravilla."

"Me ha gustado mucho, mi momento zen con mi infusión de manzanilla es lo mejor del día."

Recuerda que la Black Week de Tea Shop te ofrece descuentos de hasta el 50% del 23 al 29 de noviembre, y que con nuestro cupón TELECINCO10 te llevas un 10% extra en tu compra. Además, Tea Shop te regala una muestra gratis con cada pedido y el envío es gratuito a España a partir de 20 €. ¡Aprovecha!

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