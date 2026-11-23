Entrevista a Alberto Núñez Feijóo con Carlos Franganillo, en directo | El presidente del PP acude al plató de 'Informativos Telecinco'
Alberto Núñez Feijóo, entrevistado por Carlos Franganillo en el plató de 'Informativos Telecinco' este lunes a las 21:00 horas
El debate completo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo: todos los detalles del cara a cara antes del 29N
Alberto Núñez Feijóo protagoniza este lunes 23 de noviembre una entrevista con Carlos Franganillo en 'Informativos Telecinco', en plena campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno aborda las principales cuestiones de la actualidad política y expone las propuestas de su formación de cara a los comicios. El encuentro llega después del cara a cara que mantuvo el pasado jueves con Pedro Sánchez, que Feijóo calificó de "gran victoria emocional", aunque ha pedido a los suyos que no se confíen ante las encuestas y mantengan la movilización hasta la jornada electoral.
La conversación es la tercera entrevista de la ronda electoral de 'Informativos Telecinco', después de las que Carlos Franganillo mantuvo con el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, y con la eurodiputada y candidata de Podemos, Irene Montero. Feijóo afronta la recta final de la campaña con el objetivo de movilizar al electorado del PP y lograr el respaldo suficiente para alcanzar la Moncloa.
Momentos clave
"Yo derogaré la Ley de Amnistía"
Un asunto de actualidad: parece ser que se despeja el camino o rehabilitación de Carles Puigdemont con la aplicación de la amnistía. Si en el futuro lo necesitara por alguna circunstancia, ¿se sentaría con él? "Lo hemos necesitado en el año 2023. Si el señor Puigdemont hubiera dado los votos al PP, hoy me haría la entrevista como presidente del gobierno. No todo vale en política. No estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para ser presidente del gobierno, creo que lo hemos demostrado. El Tribunal Supremo ha dictado esa sentencia, ha sido respetuoso con el Constitucional, pero yo derogaré la Ley de Amnistía. Ya sé que no va a producir ningún efecto, pero yo me comprometí a derogarla y la derogaré, porque entiendo que ningún político tiene más derechos que otro ciudadano y ningún político puede modificar el Código Penal".
Arranca la entrevista de Alberto Núñez Feijóo con Carlos Franganillo
Arranca la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco'. Una entrevista grabada que se emite de forma íntegra.
La entrevista a Alberto Núñez Feijóo, en unos momentos
La entrevista a Alberto Núñez Feijóo, en unos momentos en 'Informativos Telecinco'.
Faltan 15 minutos para la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco'
Son las 20:45 horas de este 23 de noviembre. En apenas 15 minutos, el presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, comenzará la entrevista en el plató de 'Informativos Telecinco'.
La trayectoria de Alberto Núñez Feijóo hasta las elecciones generales de 2026
Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia desde 1985. Inició su trayectoria institucional en 1991, cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y, posteriormente, ocupó distintos puestos en el área de Sanidad. En 1996 dio el salto a la Administración central como secretario general de Asistencia Sanitaria y presidente del Insalud, y entre 2000 y 2003 estuvo al frente de Correos y Telégrafos. Regresó a Galicia en 2003 como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y en septiembre de 2004 fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta. En enero de 2006 fue elegido presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG), responsabilidad que mantuvo hasta abril de 2022.
Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia en abril de 2009, tras ganar las elecciones autonómicas de ese año. Revalidó el cargo en las convocatorias de 2012, 2016 y 2020, en las que logró cuatro mayorías absolutas consecutivas, y permaneció al frente del Gobierno gallego hasta mayo de 2022. El 2 de abril de ese año fue elegido presidente nacional del Partido Popular, en sustitución de Pablo Casado, y semanas después fue designado senador por el Parlamento de Galicia, puesto que ocupó hasta julio de 2023. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 encabezó por primera vez la candidatura del PP a la Presidencia del Gobierno. Su partido fue la fuerza más votada y obtuvo 137 diputados, pero el Congreso rechazó su investidura en septiembre de ese año. Los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su segunda cita electoral general como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.
Alberto Núñez Feijóo ha intensificado su actividad en redes sociales y en podcast durante la campaña
En los últimos días, Alberto Núñez Feijóo ha utilizado sus redes sociales para reforzar sus mensajes de campaña y cargar contra Pedro Sánchez, especialmente tras el cara a cara celebrado el pasado 19 de noviembre. En X, el líder del PP ha responsabilizado al presidente del Gobierno de los casos de corrupción que afectan al PSOE, ha cuestionado quién financió sus primarias y ha reivindicado la "gestión" como eje de su proyecto. También ha defendido algunas de sus principales propuestas, como bajar los impuestos, ayudar a las familias y construir un millón de viviendas.
En Instagram, Feijóo ha compartido imágenes de sus recorridos por España durante la campaña, con mensajes en los que anima a movilizar el voto para las elecciones del próximo 29 de noviembre y presenta su proyecto como una alternativa para el país. El candidato popular también ha participado estos días en distintos podcast, entre ellos 'The Wild Project' y 'El Sentido de la Birra', donde ha abordado cuestiones políticas y ha cargado contra la gestión de Sánchez. Asimismo, Feijóo también ha participado en contenidos de entretenimiento difundidos en redes sociales, entre ellos vídeos generados con inteligencia artificial en los que aparece caracterizado como cantante, a los que ha reaccionado, y otras piezas de tono más distendido.
Queda una hora para la entrevista de Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco'
El presidente del Partido Popular y candidato a las elecciones generales de 2026, Alberto Núñez Feijóo, acude este lunes a Mediaset para la entrevista con Carlos Franganillo. Queda una hora para el encuentro en 'Informativos Telecinco'.