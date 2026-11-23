Alberto Núñez Feijóo (Os Peares, Ourense, 1961) es licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y funcionario del Cuerpo Superior de la Administración de la Xunta de Galicia desde 1985. Inició su trayectoria institucional en 1991, cuando fue nombrado secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes y, posteriormente, ocupó distintos puestos en el área de Sanidad. En 1996 dio el salto a la Administración central como secretario general de Asistencia Sanitaria y presidente del Insalud, y entre 2000 y 2003 estuvo al frente de Correos y Telégrafos. Regresó a Galicia en 2003 como consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda y en septiembre de 2004 fue nombrado vicepresidente primero de la Xunta. En enero de 2006 fue elegido presidente del Partido Popular de Galicia (PPdeG), responsabilidad que mantuvo hasta abril de 2022.

Feijóo llegó a la presidencia de la Xunta de Galicia en abril de 2009, tras ganar las elecciones autonómicas de ese año. Revalidó el cargo en las convocatorias de 2012, 2016 y 2020, en las que logró cuatro mayorías absolutas consecutivas, y permaneció al frente del Gobierno gallego hasta mayo de 2022. El 2 de abril de ese año fue elegido presidente nacional del Partido Popular, en sustitución de Pablo Casado, y semanas después fue designado senador por el Parlamento de Galicia, puesto que ocupó hasta julio de 2023. En las elecciones generales del 23 de julio de 2023 encabezó por primera vez la candidatura del PP a la Presidencia del Gobierno. Su partido fue la fuerza más votada y obtuvo 137 diputados, pero el Congreso rechazó su investidura en septiembre de ese año. Los comicios del próximo 29 de noviembre de 2026 serán su segunda cita electoral general como candidato del PP a la Presidencia del Gobierno.