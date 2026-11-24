Natalia Sette 24 NOV 2026 - 10:56h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha enseñado al detalle todo lo que organizó para el segundo cumpleaños de su hija Alma

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Anabel Pantoja ha vivido uno de los momentos más dulces junto a su pequeña Alma. Si hace apenas unas semanas la sobrina de Isabel Pantoja emocionaba a sus seguidores celebrando Halloween y el día de todos los Santos junto a la niña, ahora la exconcursante de ‘Supervivientes’ le ha celebrado una increíble fiesta por su segundo cumpleaños.

La influencer ha compartido con su comunidad todos los detalles de una celebración inolvidable en la que cuidó cada rincón al milímetro. “No tengo palabras para lo que sentí. Con su carita viendo a todos sus amiguitos y sorpresas que le preparé”, ha confesado visiblemente emocionada al enseñar cómo fue el día.

Para disfrutar plenamente de la fiesta sin distracciones, la andaluza decidió desconectar de las pantallas pero no ha dudado en compartirlo todo una vez terminado el festejo. “He disfrutado muchísimo y no he cogido el móvil. Pero me grabaron todo para enseñaros un trocito de lo vivido”, ha explicado, consciente de lo rápido que avanza el tiempo: “2 años pasan literalmente volando. Parece mentira que estaba dentro de mi barriguita”.

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La decoración estuvo inspirada en el universo Disney, con un gran mural repleto de princesas como Blancanieves, Bella, Cenicienta o Ariel, rodeado por un arco de globos en tonos pastel y un globo violeta con el número dos. Tampoco faltaron globos de Stitch y una estrella personalizada con el mensaje “Feliz Cumple Alma”, además de animadoras caracterizadas como Ariel, Rapunzel y Vaiana.

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La protagonista indiscutible del banquete fue una espectacular tarta de color crema decorada con las figuras de Bella y Ariel en los laterales y coronada por Elsa, Anna y Olaf junto a chocolatinas y nubes de azúcar. Además, los invitados disfrutaron de dos grandes mesas llenas de comida.

Por un lado, se montó una enorme mesa salada repleta de tortillas de patatas, empanadas, croquetas, montaditos, embutidos variados y fritos dispuestos en bandejas a distintas alturas. Por otro, la mesa dulce lucía manteles de cuadros vichy en rosa y amarillo bajo una guirnalda de tiras de tela, con cestas de mimbre llenas de chucherías, donuts rosas, macarons y bollería.

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La jornada fue tan intensa como divertida para la pequeña anfitriona, que aguantó el ritmo rodeada del cariño de sus seres queridos. “Desde las 14:00 que empezamos hasta las 20:00 de la tarde. Literalmente lo dió todo por y para su gente”, ha concluido Anabel Pantoja. Este día quedará clavado para siempre en la memoria de la colaboradora, que no puede estar más feliz al ver que su hija se lo pasó fenomenal en su gran día.