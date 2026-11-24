Aunque las hijas de Felipe VI y Letizia tienen reconocido el derecho a votar, hay un aspecto que afecta a sus posibilidades de participar en la vida política y una tradición de la Corona

Qué papel tiene el rey en la formación del Gobierno después de las elecciones

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La próxima cita electoral del 29 de noviembre tendrá un significado especial para la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por primera vez, las dos hijas de Felipe VI y Letizia se encuentran en disposición de participar en unas elecciones generales como ciudadanas mayores de edad.

Sin embargo, su condición de miembros de la familia real afecta de lleno a su relación con las urnas.

Aunque ambas tienen reconocido el derecho a votar, hay un aspecto que influye directamente a sus posibilidades de participar en la vida política y una tradición de la Corona que, previsiblemente, también marcará su comportamiento en esta convocatoria.

La princesa de Asturias cumplió 18 años el 31 de octubre de 2023, mientras que su hermana pequeña alcanzó la mayoría de edad el 29 de abril de 2025. Hasta ahora, ninguna de las dos había tenido la oportunidad de estrenarse en unas elecciones generales con derecho a sufragio.

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La convocatoria del próximo 29-N se presenta, por tanto, como una primera ocasión para ambas, aunque todo apunta a que seguirán la misma línea que sus padres.

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Lo que la ley prohíbe a Leonor y Sofía

Una de las cuestiones que más llama la atención es que Leonor y Sofía no pueden presentarse como candidatas a unas elecciones para ocupar un cargo público.

No se trata de una tradición de la Casa Real ni de una recomendación de sus padres, sino de una prohibición recogida expresamente en la legislación española.

En concreto, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece entre las causas de inelegibilidad a "los miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, así como sus cónyuges".

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Esto significa que Leonor y Sofía no pueden concurrir como candidatas a unas elecciones generales, autonómicas, municipales o europeas mientras se encuentren comprendidas en ese supuesto legal. La norma también afecta al resto de integrantes de la familia real incluidos en el registro.

Sin embargo, cabe recordar que no cuentan con la prohibición de votar. Es decir, ni Leonor ni Sofía tienen prohibido depositar su papeleta por el hecho de pertenecer a la Casa Real.

Al ser mayores de edad y cumplir los requisitos legales, ambas pueden ejercer su derecho al voto.

La decisión de Felipe VI y Letizia

Pese a que la ley no les impide acudir a las urnas, la tradición de la Corona española apunta en otra dirección. Los reyes mantienen una posición de neutralidad política y evitan participar en las elecciones en las que concurren diferentes partidos, una práctica que también se extiende a sus hijas.

La explicación está relacionada con la propia naturaleza de la monarquía parlamentaria. Felipe VI es el jefe del Estado y representa la unidad y permanencia de España. Su papel institucional exige mantenerse al margen de las disputas partidistas y no asociar su figura, ni la de su familia más directa, con ninguna formación política.

Aunque el voto es secreto y nadie está obligado a revelar a quién apoya, la presencia del monarca o de la heredera al trono en un colegio electoral podría generar todo tipo de rumores sobre sus preferencias políticas.

Por ese motivo, la Casa Real ha mantenido tradicionalmente una conducta de abstención en los procesos electorales ordinarios.

En esta línea, todo apunta a que Leonor y Sofía tampoco ejercerán su derecho al sufragio en las elecciones del 29 de noviembre.

No se trata de que carezcan de libertad para votar ni de que exista una disposición legal que se lo impida, sino de seguir el criterio institucional que han mantenido Felipe VI y Letizia desde su incorporación a la Corona.

Los referéndums, la excepción en la que sí han acudido a votar

La abstención de la familia real en las elecciones no significa que sus integrantes nunca hayan participado en una consulta en las urnas.

Así ocurrió en el referéndum sobre la Ley para la Reforma Política de 1976, en el que ratificó la Constitución española de 1978 y en el celebrado en 1986 sobre la permanencia de España en la OTAN.

También en 2005, cuando los entonces príncipes de Asturias, Felipe y Letizia, acudieron a votar en el referéndum sobre el Tratado por el que se establecía una Constitución para Europa. Aquella jornada dejó una de las últimas imágenes de la pareja ejerciendo su derecho al voto en una consulta pública.

En el caso de Felipe VI, además, su estreno en las urnas se produjo en marzo de 1986, cuando tenía 18 años y participó en el referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN.