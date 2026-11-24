Puri Ruiz 24 NOV 2026 - 06:00h.

Jordi Reche asegura que el candidato a la presidencia ha estado mucho más "tranquilo" que en el debate, aunque ha habido varios gestos que han delatado incomodidad

La entrevista íntegra de Carlos Franganillo a Alberto Núñez Feijóo en 'Informativos Telecinco': "Si VOX sigue siendo la tercera fuerza respetaré el resultado de las urnas"

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Tras la entrevista a Pedro Sánchez, Carlos Franganillo ha tenido en los platós de ‘Informativos Telecinco’ a Alberto Núñez Feijóo, el candidato al que todas las encuestas señalan como el que más opciones tiene de presidir el país. Durante más de media hora que duró la charla con el periodista se tocaron algunos temas sensibles para la ciudadanía; pero más allá de lo que dijo, está lo que decía su lenguaje no verbal. Para analizarlo hemos contado con un experto, Jordi Reche, en este tipo de comunicación corporal, que ha analizado para esta web lo que transmite con cada uno de sus gestos.

Más tranquilo que en el debate

Lo primero que ha llamado la atención del experto es la seguridad mostrada desde la entrada a los estudios de 'Informativos Telecinco': “Se le ve más contento, más confiado, el mentón un poquito alto, algo de cuando alguien está contento, orgulloso, satisfecho”. Una vez iniciada la entrevista, ha habido algunos gestos especialmente llamativos: al hablar de la amnistía y de su intención de derogarla, “ha levantado un 'dedo acusador', se ha mostrado muy duro”, explica Reche, que añade que “hoy no ha leído y es evidente que sabe hablar sin leer”. El mismo dedo acusador ha aparecido cuando ha recordado la gestión de la burbuja inmobiliaria por parte de Zapatero. Un gesto que denota inseguridad, y que se le ha visto en otros momentos, es el de beber agua, algo que, explica el analista, suele hacer a menudo: “Sin embargo, hoy solo ha bebido al principio y al final, lo que indica que está más tranquilo”.

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El significado de la pinza y el gesto acotador

Sin embargo, a la hora de abordar los recortes impulsados en la legislatura de Mariano Rajoy “no se le ha visto cómodo”, situación que se ha repetido al recordar cuando él, hace unos días, pedía sacrificios a la ciudadanía: “Se ha reído, pero lo ha hecho para soltar tensión”, recalca Jordi Reche. “Además, se incorpora hacia delante como gesto para defender lo que quiere decir”. Otro gesto, el de la pinza formada con el índice y el pulgar, indica, según el experto, “que quiere recalcar mucho lo que está diciendo”.

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Su "incomodidad" se ha podido ver en algunos momentos. Por ejemplo, cuando Franganillo le ha corregido sobre algo que supuestamente había dicho de Carlos Cuerpo: “Se nota porque Feijóo ha levantado la mano en señal de stop”. En contraste con esto, el gesto acotador, “como si fueras a sujetar una caja por los laterales para moverla”, al hablar de las pensiones: “Es un gesto acotador, y lo hace para que quede muy claro de lo que está hablando”, ha explicado. También ha utilizado este gesto al hablar de inmigración, y para distinguir la migración regular de la irregular se le ha visto “inclinado hacia delante, lo que indica que está muy interesado en defender su postura”.

¿Por qué se ajusta la corbata y se toca el calcetín?

A lo largo de la entrevista hemos podido ver a Feijóo ajustándose la corbata dos o tres veces, como cuando el periodista le pregunta qué le parece que Mazón siga siendo diputado: “Aunque se le ha visto bastante tranquilo, ese es un gesto adaptador, que hace para gestionar la incomodidad”. “Tocarse el pie o el calcetín”, como cuando se le ha preguntado por los sacrificios y los recortes, “es porque algo le remueve”. Es, de nuevo, un gesto adaptador o pacificador, como lo es rascarse el pecho cuando Franganillo le ha repreguntado sobre su alianza con VOX.

Expresiones y microexpresiones de ira

Finalmente, Jordi Reche ha señalado también un divertido desliz en la entrevista, cuando, en el contexto de la tragedia de la DANA, dice que “Mazón se equivocó no pidiendo prioridad nacional”, cuando quería decir “emergencia nacional”. Y, aunque indica que “su tono no ha sido tan belicoso como en el debate”, ha habido algunas “expresiones y microexpresiones de ira” al hablar de la corrupción en el entorno de Pedro Sánchez. Por ejemplo, cuando, casi al final, Franganillo le pregunta qué espera del debate y el líder del PP responde que está seguro de que Sánchez lo apostará todo a hablar de Feijóo y Abascal: “Hay una microexpresión de rechazo que muestra con la elevación del labio superior por un solo extremo”.