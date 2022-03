'Un silencio que tienes que escuchar', un documental sobre la vida de un paciente con Enfermedad Renal Crónica, dirigido por Daniel Sánchez Arévalo

Con motivo del Día Mundial del Riñón, se ha presentado el documental “Un silencio que tienes que escuchar”, un documental de AstraZeneca y la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales (ALCER) que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Nefrología (SEN). El documental, dirigido por el prestigioso cineasta Daniel Sánchez Arévalo , galardonado con un Premio Goya, tiene como objetivo concienciar sobre la Enfermedad Renal Crónica (ERC), una patología poco conocida, y que sin embargo "afecta a 1 de cada 7 adultos en España, lo cual supone un 15% de la población total. Pese a esta prevalencia, está infradiagnosticada", explica la Dra. Patricia de Sequera, nefróloga y presidenta de la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.). "Es muy importante llevar a cabo métodos de despistaje en pacientes de riesgo, ya que la ERC no produce síntomas hasta que se encuentra en estadios avanzados, de ahí el nombre de “enfermedad silenciosa”, lo que provoca que los pacientes no acudan al médico hasta que se hace notar, y en la mayoría de los casos ya es tarde, por lo avanzado de la enfermedad", apunta la doctora.

Daniel Sánchez Arévalo, director del documental 'Un silencio que tienes que escuchar' explica que "desde el primer momento el proyecto me envolvió; debo reconocer que no sabía nada acerca de esta patología y cuando investigué para llevar a cabo el proyecto, algo que me sorprendió mucho fue que, teniendo la ERC una incidencia tan alta, ¿cómo es posible que no la tengamos más presente? Ojalá que mi trabajo pueda ayudar a que todos sepamos un poquito más sobre la ERC, y ser conscientes de que cualquiera podemos convertirnos en pacientes de esta patología”.