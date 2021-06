Y lo bueno es que no solo habrá fútbol en Eurotubers . Retos virales, juegos, sorteos y muchas sorpresas no podrán faltar en estos octavos de final y, lo mejor, acompañados de la mejor comida. Un programa que lo tiene todo y que, esperemos, llevará a España a los cuartos de final de la Euocopa .

RobertPG ya estuvo en el España - Polonia

El choque ante Croacia no será la primera vez que RobertPG visite el 'platosito' de Eurotubers. Ya estubo en el España - Polonia en el segundo empate de la selección en la Eurocopa. Los de Luis Enrique no han perdido y, ahora, el youtuber quiere dare toda la buena suerte que no pudo darle en la segunda jornada.