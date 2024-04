Rosse ha iluminado el escenario de 'Factor X' con su gran sonrisa, pero la suya no es una historia fácil . La participante revelaba antes de su audición que había sufrido "abusos sexuales durante varios años desde pequeña" y por ello quiso cantar 'Dragón', de Lola Índigo , dedicándoselo "a la niña que fui y a la infancia que me robaron", explicó. Su historia y su actuación conmovieron a todos. Es especial a Lali, que acabó entre lágrimas.

Descalza y muy segura de sí misma, Rosse expresó todo su dolor por aquellos años a través de la música. "Fue con cuatro años hasta los trece. Era muy pequeña. Mis padres no lo supieron hasta hará 3 años o así y me da rabia pensar que esto lo están pasando más niños y adolescentes y que no estén diciendo nada. La música me ha ayudado a exteriorizar lo que sentía. Si le mandara un mensaje a esa niña, le diría que ella lo hizo lo mejor que pudo, que no tuvo culpa de nada, que no debe tener ya vergüenza y que ha sido fuerte para sobrellevarlo. Gracias a ella soy quien soy y tengo la fuerza que tengo", contó la participante en su presentación.