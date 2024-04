La actuación del grupo ' Óleo' no iba a comenzar si antes confesar algo que sorprendía a todos los allí presentes: ¡Andrea, la vocalista, se había tatuado la x de 'Factor X' en su cuerpo ! Concretamente en su brazo. Abraham Mateo daba la noticia según saltaba el grupo de Covers al escenario: "Me ha contado un pajarito que has tomado una decisión que te va a cambiar la vida". "Estoy un poco loca", confesaba Andrea.

Al ser preguntada sobre si cree que tiene el 'Factor X' , Andrea bromeaba: "Hombre, ya lo tengo. Pero eso lo decidiréis vosotros...". Es ahí entonces cuando este grupo de Covers -que actúa sobre todo en eventos- se ha lanzado a cantar 'Ain't no mountain high enough' , un auténtico temazo que han sabido representarlo a la perfección y que sonaba de lo lindo.

Tras el show musical, ¡el público se ha puesto en pie! Abraham Mateo ha sido el primero en tomar la palabra, asegurando que tenían algo diferente: "Me ha dado muy buen rollo. Se pueden hacer cosas interesantes con vosotros". Y ha dado el "sí", puesto que Abraham Mateo hasta el momento no tenía ningún grupo, tan solo solistas. Por el contrario, Lali daba un "no". No obstante, añadía que eso no quería decir absolutamente nada.