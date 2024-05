Lali toma la decisión más dura de 'Factor X' al crear su equipo definitivo: "Sé que me odian"

Estaba claro que formar los equipos definitivos de 'Factor X' no iba a ser tarea fácil: los jurados, reconvertidos en mentores, tenían seis candidatos para tan solo tres plazas. Lali se ha quedado con Mix Band, Jürgen y Samuel Nagati , pero ha acabado la noche con la sensación de que su última decisión le ha hecho perder el favor del público. "Sé que me odian", ha lamentado ella tras quitarle la silla a uno de los artistas y dársela a otro, cerrando definitivamente su equipo.

Es difícil que alguien pueda hacer que por un momento te olvides del artista que canta originalmente un tema, pero la versión de Jürgen lo ha conseguido. "Me olvidé de Miley Cyrus" , ha confesado Lali tras su actuación. Jürgen ha interpretado su hit ' Flowers' en español y ha arrasado. Lali no ha tardado en profesarle su amor y alabar su energía y buen rollo, pero no ha sido el único miembro del jurado en dedicarle buenas palabras al cantante.

Adriel había sido muy aplaudido tras interpretar 'Dancing on my own', tanto que Willy Bárcenas había llegado a decir que era un regalo tenerle en el programa, rogándole incluso a Lali que "no nos quites esto". Adriel, a su vez, ya había arrebatado su silla al grupo Belter Souls. La decisión de Lali de quitarle la silla a Adriel y dársela en su lugar a Samuel Nagati ha sido "lo más duro", como ella misma ha confesado después. "Sé que me odian", ha asegurado.