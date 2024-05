Vanesa Martín termina ¡debajo de la mesa! al tener que expulsar a un miembro de su equipo: "Ayudadme"

El grupo 'Divine' con la canción 'Something's gotta hold on me' eran las siguientes en actuar, impresionaban con su 'look', en especial a Lali: "Qué lindas". Las tres mostraban las ganas de salir como grupo de 'Factor X' y poder triunfar en la música y así lo daban todo encima del escenario. "Mires a dónde mires encuentras el carisma, el magnetismo, la voz en todas vosotras ", les decía Vanesa Martín tras escucharlas, que no dudaba en darles otra de las sillas.

Danel, repescado por Vanesa Martín para esta gala pese a que le dio un 'no' en las audiciones iba a tener esta segunda oportunidad en 'Factor X'. "Ese 'no' me retumbó en la cabeza y, en cuanto he podido, te he rescatado", explicaba la cantante, que daba la oportunidad de que Danel volviera a mostrar su talento encima del escenario: "Voy a intentar no defraudarte y devolverte la confianza que has depositado en mí". Y, al piano, versionaba el tema 'Cuánto me duele'.