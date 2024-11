La palabra "adicción" aparece en las páginas de su libro por su propia experiencia y la que tuvieron también sus difuntos padres . "Yo sigo siendo adicto. Un adicto no se cura nunca" , dice Víctor Elías, aunque de esa confesión también ha sacado la parte más bonita y que da título a su obra. Este 'Yo sostenido' es su relato y la historia de muchas personas que no le han dejado caer , que han sostenido al músico y famoso intérprete en sus peores momentos.

Y, aunque el intérprete y director musical ha explicado que la vida le ha quitado muchas cosas y se lo puso especialmente difícil en su infancia por el problema de alcoholismo de sus padres, este no les guarda ningún rencor y está agradecido por todo lo que le dieron. "Me han querido, me han amado y me han enseñado a hacerlo lo mejor que han sabido y han luchado por mí".